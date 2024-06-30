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倂排臨停「8交通微罪」今起不能檢舉了　全場笑：大違停時代啟動

▲倂排臨停等8項、罰款在1200元以下的「交通微罪」，今（30）起不再開放檢舉。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲倂排臨停等8項、罰款在1200元以下的「交通微罪」，今（30）起不再開放檢舉。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

正義魔人心碎了！立法院上個月三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，明定倂排臨停等8項罰款在1200元以下的「交通微罪」，不開放民眾檢舉，不少網友反諷「大違停時代啟動」，今（30）正式上路。不過，還是保留騎機車未戴安全帽等5項微罪可以檢舉，《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握交通新制。

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不開放檢舉的8項交通微罪

1. 駕駛手持行動電話。

2. 手持、吸食、點燃香菸駕駛。

3. 倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人；大型車無人在後指引時，不先測明車後有足夠地位，或促使行人避讓。

4. 橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

5. 交岔路口、公車站10公尺或消防車出入口5公尺臨時停車。

6. 併排臨時停車。

7. 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺或消防車出入口5公尺違規停車。

8. 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場或其他公共所出入口或消防栓前停車。

▲基隆市潮境公園山崩，基隆交通處稍早發布交管及公車改道訊息，北市交工處已配合在全市的CMS顯示改道資訊。（圖／北市府提供）
▲今（30）起倂排臨停等8項交通微罪，不再開放民眾檢舉。（圖／北市府提供）
開放檢舉的5項交通微罪

1.機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽。

2.於身心障礙專用停車位違規停車。

3.四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車。

4.依順行方向臨時停車。

5.四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車。

交通部說明，盡管限縮了部分輕微違規項目不開放民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，也不會有處罰漏洞。交通部疾呼，駕駛人如有違反道路交通管理規定的違規行為，還是得面臨對應的相關罰款，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、記點、吊扣或吊銷駕駛執照等處分。

不能再檢舉倂排臨停的交通新制引爆討論，有網友認為台灣正邁向先進國家，但也有不少人擔心大違停時代要啟動了，笑說「以後要買便當直接停在車道上就好」。

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