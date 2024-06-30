倂排臨停「8交通微罪」今起不能檢舉了　全場笑：大違停時代啟動

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1. 駕駛手持行動電話。
2. 手持、吸食、點燃香菸駕駛。
3. 倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人；大型車無人在後指引時，不先測明車後有足夠地位，或促使行人避讓。
4. 橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。
5. 交岔路口、公車站10公尺或消防車出入口5公尺臨時停車。
6. 併排臨時停車。
7. 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺或消防車出入口5公尺違規停車。
8. 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場或其他公共所出入口或消防栓前停車。
開放檢舉的5項交通微罪
1.機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽。
2.於身心障礙專用停車位違規停車。
3.四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車。
4.依順行方向臨時停車。
5.四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車。
交通部說明，盡管限縮了部分輕微違規項目不開放民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，也不會有處罰漏洞。交通部疾呼，駕駛人如有違反道路交通管理規定的違規行為，還是得面臨對應的相關罰款，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、記點、吊扣或吊銷駕駛執照等處分。
不能再檢舉倂排臨停的交通新制引爆討論，有網友認為台灣正邁向先進國家，但也有不少人擔心大違停時代要啟動了，笑說「以後要買便當直接停在車道上就好」。