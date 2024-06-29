中職回應吳念庭爭議！指出江少慶是「特例」 完成程序後就可出賽
台鋼雄鷹昨（28）日在選秀首輪選進旅日好手吳念庭，並在今（29）日宣布將火速簽下吳念庭，預計在7月1日的上半季賽事就首度登場。不過關於選秀指名選手能否在上半季出賽，引發相關議論。對此，中職官方也迅速給出回應，表示2021年的江少慶案例，由於當時是「疫情延賽」會影響公平性，所以屬於特例。因此台鋼球團只要完成規章註冊，隔日吳念庭就可以上場，沒有違反規定問題。
記者林之越/綜合報導
2021年受疫情影響 江少慶是特例
針對2021年江少慶的案例，聯盟秘書長楊清瓏表示，2021年各隊在領隊會議上有共識的主因是「疫情延賽」的衝擊，當年因為疫情嚴峻延賽超過1個月，選秀後還有高達46場「上半季」賽事未進行，影響甚大。各球團基於公平性，針對當年疫情衝擊下的賽程討論決議，選秀選手在下半季才能上場。
楊清瓏秘書長表示，對於選秀選手上場時間仍會回到規章的規範：第一、選拔會議結束，球團即取得選手契約交涉權。第二、球團和球員締約後，向競技組繳交合約等必要註冊文件，審核完成註冊程序後，註冊隔日起可登錄上場出賽。
因此，球團和選手只要依照規章完成以上動作，聯盟即會按照相關程序進行註冊登錄，選手註冊隔日即可上場。