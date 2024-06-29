謎片也能搞統戰！沈伯洋5年前曾示警 看A片中國會知道政治立場
民進黨不分區立委沈伯洋日前在政論節目中示警，中國可從你看過的A片就可知道你的政治立場，並直呼「這很危險」，此話一出引發熱議，甚至有網友直呼沈伯洋「原來是A片觀察家。」事實上，沈伯洋在2019年於台北大學任教時曾提出警告，不少觀賞A片用的APP程式，公司地址竟都位在中國北京，民眾必須深思，自己的數據可能會被誰買走。
記者呂炯昌／台北報導
2019年時在台北大學犯罪學研究所擔任助理教授的沈伯洋受訪指出，中國繼承了俄羅斯一套統戰策略，就是向第三方公司購買用戶的各種資料來分析，想測出用戶的政治傾並不容易，但其實從他們在色情網站搜尋的關鍵字就可以知道民眾偏向哪一派，像是SM、亂倫或性暴力等各式各樣的字詞，就能對應到不同的政治傾向，準確度更高達97％。
沈伯洋警告，那些專門播放A片的APP，往往都來路不明，甚至無法在正常的手機商店內下載，一旦安裝後還要同意各種權限，但其實這些APP背後的公司都在北京，一旦自己的資訊遭到收集之後，就可以將人分類多達3000種，「對於你這種人要怎麼做行銷，這些全部都已經有大數據了。」
沈伯洋呼籲，民眾必須深思，自己的數據可能會被誰買走。