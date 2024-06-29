被陸媒盯哨？政論主持人喊3次沒有 藍委諷若是真的跟自盡沒兩樣
媒體報導國內某政論節目有大陸記者在棚內盯梢，陸委會、文化部、NCC進行行政調查；對此，《決戰關鍵》主持人張炤和親上火線回應，「我是被抹紅的那個」，監視器都調出來看、來賓都問過，完全沒有見過被指涉的新華社記者。至於民進黨台北市議員趙怡翔自稱被中國大陸口音的女生邀約上節目，張炤和也秒回「我不認識！沒看過！」沒有這個人，製作單位還真的沒有捲舌口音的女生。
記者余祥／台北報導
對於陸媒盯梢爭議，《決戰關鍵》主持人張炤和昨（28）日在東森《決戰關鍵在國會》節目訪問國民黨立委羅智強，羅智強直球提問張炤和相關爭議。羅智強開場就吐槽，張炤和現在是最紅的主持人，張也無奈苦笑，「我是最紅的，被抹紅的那一個」。羅問，「你被盯梢了嗎？」張炤和連喊3次，「完全沒有、完全沒有、完全沒有」，就沒有這樣的事情，已經把監視器全部都調出來，來賓也全部都問完，都沒見過、不認識這個人。
對於羅智強問說，民進黨立委、造謠龍頭沈伯洋說兩個月前就知道陸媒盯梢，也通報國安，「國安有沒有去查你？有沒有約談你？有沒有搜索你？有沒有調你資料？」張炤和也全部回答「沒有啊，但他有沒有偷調我資料就不知道。」
羅智強追問，「他們指涉的記者你沒見過？也沒到過攝影棚？跟節目單位有任何聯繫？」張炤和也再次回答，「沒有、沒有、沒有」。
羅智強直言，如果連《東森》都可以讓中共盯梢、下指導棋，那是國安大破口，國安單位是廢掉了嗎？為甚麼司法檢調不約談呢、不搜索呢？政論節目製作不只是主持人，還有製作人、製作團隊、配合的記者、來賓、行政人員，這麼龐大的電視台編組如果有中共在裡面盯梢，「基本上跟自盡沒什麼兩樣」，要指控就該有所本，但關鍵是就是沒有做過的事情，要怎麼證明？