金智媛撞臉50歲瓊瑤女星！曾曝「其實不是第1次被當成台灣人」
出演過《太陽的後裔》、《繼承者們》、《三流之路》等多部大熱韓劇的南韓女演員金智媛，今年3月出演韓劇《淚之女王》「洪海仁」一角再度翻紅，創下tvN歷代收視率最高紀錄。日前，金智媛受邀來台出席時尚活動，吸引上千名粉絲到場圍觀，為了一睹「海仁」的風采竟擠爆現場造成交通癱瘓，連路過的小S都忍不住搖下車窗探頭查看。有粉絲翻出50歲瓊瑤女星陳德容的早期舊照，與31歲金智媛這次來台的美照作對比，竟意外發現兩人長得超像。
記者史平旭／綜合報導
日前韓國女演員金智媛來台出席時尚活動，與周杰倫、王淨、陳庭妮、劉以豪同台為奢侈品牌站台，金智媛又「台」又親切的形象在來台後再度圈粉眾人，更有粉絲在社交平台Threads上發出金智媛來台的美圖，與有「瓊瑤首席玉女」之稱的台灣女星陳德容早年的舊照作對比，一對比才發現跨時代的兩人竟長得有夠像！舊照中的陳德容一樣雙手抱胸，露出溫和恬靜的笑容，兩人流暢的臉型、水靈的大眼和極具辨識度的下半臉被影迷粉絲們驚呼：「長的有夠像」、「真的！都有一雙靈動的大眼睛」「所以才有人覺得她像台灣人。」
其實在過去的綜藝節目中，金智媛曾透露在拍攝廣告時被人誤認為台灣人，偶爾會聽到工作人員交談「台灣人怎麼會演出韓國廣告呢？」更常遇到有人對自己脫口說英文的狀況，發現她是韓國人才連忙為誤以為是外國人而道歉，也能看得出來「海仁女王」金智媛十分符合大眾心中標準的台灣「美女」形象。