金曲獎／I人楊乃文昔6字感言！本屆入圍最多獎 粉絲：今晚有幾字
第35屆金曲獎在今（29）日登場，其中歌手楊乃文是這次入圍大贏家，總共入圍8項大獎，許多人期待她這次可以帶走多少獎盃。也有網友挖出她在第11屆金曲獎得到最佳國語女演唱人獎的畫面，看到她當時打敗王菲、范曉萱、張惠妹、莫文蔚4位勁敵，不過上台卻只說了「謝謝大家，謝謝」6個字，粉絲們忍不住笑說：「今晚金曲獎，到底楊乃文這次會不會多說幾個字？」「楊乃文真的超I人」。
記者朱祖儀／綜合報導
楊乃文這次憑藉專輯《Flow》入圍金曲獎，包括年度歌曲、最佳華語專輯、最佳女歌手等8項大獎，成為本屆提名最大贏家，且力拚二度封后。不過也有許多網友期待，這次楊乃文若是得獎，上台風格是否會和以前不同，還有一名網友在threads上分享，楊乃文在第11屆金曲獎封后的畫面，笑說「今晚金曲獎，到底楊乃文這次會不會多說幾個字呢？好期待」。
只見當時楊乃文打敗王菲、范曉萱、張惠妹、莫文蔚4個勁敵，穿著亮粉色的洋裝走上台，從張學友和梅艷芳手上接過獎盃，接著只說「謝謝大家，謝謝」，隨後就準備下台，嚇得梅艷芳愣住表示「沒啦？」不少網友也對那屆表現印象深刻，表示「她好像發第二張就得獎了，沒多少歌手能這樣」、「確定她是I人，很I的」、「真的不用奢望乃文姐會多講話啦」。
楊乃文2022年上公視節目《36題愛上你》宣傳時，則透露其實當時沒有預計會得獎，也認為那些話就謝完了，且自己很容易緊張，「不習慣在大家面前講話，所以我覺得簡短就好了」。