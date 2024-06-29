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舒子晨閃婚排球員沒說！親媽看新聞才知道　氣炸封鎖結局超展開

▲32歲舒子晨去年（2023）5月和排球選手許美中閃婚，因為沒有事先告知媽媽，導致對方氣到直接封鎖，在得知許美中的背景和為人後，她還是對這位女婿讚譽有加。（圖／中天綜合台提供）
▲32歲舒子晨去年（2023）5月和排球選手許美中閃婚，因為沒有事先告知媽媽，導致對方氣到直接封鎖，在得知許美中的背景和為人後，她還是對這位女婿讚譽有加。（圖／中天綜合台提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

32歲舒子晨去年（2023）5月和排球選手許美中閃婚，突如其來的喜訊獲得外界祝福， 如今她也分享自己當時和媽媽的互動，因為沒有事先告知對方，導致媽媽氣到直接澈底封鎖，整整3天不跟她說話，但解除封鎖後還是主動關心，在得知許美中的背景和為人後，對這位女婿讚譽有加。

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▲舒子晨（右）今年嫁給排球選手許美中。（圖／舒子晨臉書）
▲舒子晨（右）今年嫁給排球選手許美中。（圖／舒子晨臉書）
舒子晨在節目《同學來了》上分享，她去年閃婚竟然沒有事先告知媽媽，「因為我沒有跟家人住一起，我媽從小對我都是放養的態度，我是跟老公登記完之後，她看到新聞才知道我結婚，然後我才傳訊息跟我媽說『我結婚了』，但她回了一個問號，就封鎖我了。」舒子晨也透露，媽媽為此氣了整整3天。

舒子晨表示，「她解除封鎖後，才問我『妳先生是做什麼的』，我說『他是打排球的，他現在是半退役的狀態，他還有在大學當體育老師』，我媽一聽到他是老師，就馬上說『Ok，祝妳幸福』，後來我媽看到他本人，也很喜歡他。」

▲舒子晨（右）首曬夫妻倆床照。（圖 ／舒子晨IG）
▲舒子晨（右）和許美中僅交往2個月就閃婚，男方選在她生日前夕求婚。（圖 ／舒子晨IG）
舒子晨和許美中僅交往2個月就閃婚，男方選在她生日前夕求婚，生日當天登記結婚，過程非常浪漫，夫妻感情很好，幾乎都黏在一起，現在還在熱戀中，她也不時會在社群平台上和許美中放閃，夫妻倆都擁有好身材，因此約定對方在家都不准穿衣服，就算吵架只要看到對方裸體，稱讚彼此身材就會和好。

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