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NOWnews政青春營隊來了！立委談網路霸凌　為學生補上「勇氣課」

▲《NOWnews今日新聞》29日舉辦政青春營隊，前立委高嘉瑜現身分享自身案例更加碼獻唱。（圖／記者王郁勳攝）
▲《NOWnews今日新聞》29日舉辦政青春營隊，前立委高嘉瑜現身分享自身案例更加碼獻唱。（圖／記者王郁勳攝）

記者王艾寧/台北報導

網路時代人手一機，加上社群傳播快速，使得網路霸凌、鍵盤俠無所不在！《NOWnews今日新聞》舉辦的「政青春營隊」活動，今（29）特別邀請立委 徐巧芯以及立法院榮譽顧問 高嘉瑜暢談遭遇網路霸凌的經驗與解方，引發現場不少學生共鳴。

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▲來自銘傳大學的學生王宥晴，表示聽完後收穫滿滿，給了她十足的「勇氣」。（圖／記者王艾寧攝）
▲來自銘傳大學的學生王宥晴表示，參加NOWnews「政青春營隊」活動收穫滿滿，尤其是講者分享遭網路霸凌的經驗，給了她十足的「勇氣」。（圖／記者王艾寧攝）
來自銘傳大學廣銷系的王宥晴，特別來參與「政青春營隊」活動，她表示「我是在網路上不會提意見的人，徐巧芯委員今天給我了我勇氣，聽完會比較想表達意見，覺得很有收穫。」她也發現高嘉瑜是較直來直往的人，很有Guts，但感覺這樣的個性可能也容易被人針對。除了網路霸凌議題，她對環保議題也感興趣，很多企業都在推相關環保政策，希望大家都能對這些更有想法、更加重視。


▲來自台大法律系的吳承修，本身也曾是被網路霸凌的對象，如今參加完活動讓他覺得內容很受用。（圖／記者王艾寧攝）
▲來自台大法律系的吳承修，本身也曾是被網路霸凌的對象，如今參加完活動讓他覺得很受用。（圖／記者王艾寧攝）

另一位來自台大法律系的吳承修受訪時表示，營隊主題分享的內容不只對想從政的人有用，打算從事自媒體的也很受用。他自爆曾收過黑特（Hate）留言，因為在Dcard分享考上台大法律系的文章，卻慘遭網友嗆「想斂財、這有什麼好炫耀」等難聽話，聽了徐巧芯分享的內容後，讓他釋懷許多「專注在喜歡自己的人身上，不會再退縮，勇敢做下去。」此外，他也關注居住正義、交通等社會議題。他說，不只買房，現在連租房都很痛苦！到底是社會規則就這樣，還是我們可以做什麼改變？


▲來自馬來西亞的銘傳大學學生彩靈，希望校園課程可以不要跟台灣政治問題扯上邊。（圖／記者王艾寧攝）
▲來自馬來西亞的銘傳大學學生彩靈，希望校園課程可以不要跟台灣政治問題扯上邊。（圖／記者王艾寧攝）
來自馬來西亞的銘傳大學大二學生彩靈則表示，網路霸凌已變成大家的習慣跟生活，她發現很多人就算被霸凌也不會說出來，鍵盤俠非常多。平時她也會時刻提醒身邊朋友，哪些行為不太好，避免陷入爭議，她說聽完來賓分享的內容後，感覺收穫良多，其中，令她最印象深刻的是，立委徐巧芯分享的「不要討好原本就不喜歡你的人，或不理解你的人。」除了本次議題，關於台灣很多政治新聞跟議題，也讓她感嘆「為何要外籍學生也被扯入」像是一些公民課等，希望學校不要讓政治影響學生，可以讓她們專心在讀書上。

NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案

《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。

「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。

2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94

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