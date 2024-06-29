NOWnews政青春營隊來了！立委談網路霸凌　為學生補上「勇氣課」

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另一位來自台大法律系的吳承修受訪時表示，營隊主題分享的內容不只對想從政的人有用，打算從事自媒體的也很受用。他自爆曾收過黑特（Hate）留言，因為在Dcard分享考上台大法律系的文章，卻慘遭網友嗆「想斂財、這有什麼好炫耀」等難聽話，聽了徐巧芯分享的內容後，讓他釋懷許多「專注在喜歡自己的人身上，不會再退縮，勇敢做下去。」此外，他也關注居住正義、交通等社會議題。他說，不只買房，現在連租房都很痛苦！到底是社會規則就這樣，還是我們可以做什麼改變？
來自馬來西亞的銘傳大學大二學生彩靈則表示，網路霸凌已變成大家的習慣跟生活，她發現很多人就算被霸凌也不會說出來，鍵盤俠非常多。平時她也會時刻提醒身邊朋友，哪些行為不太好，避免陷入爭議，她說聽完來賓分享的內容後，感覺收穫良多，其中，令她最印象深刻的是，立委徐巧芯分享的「不要討好原本就不喜歡你的人，或不理解你的人。」除了本次議題，關於台灣很多政治新聞跟議題，也讓她感嘆「為何要外籍學生也被扯入」像是一些公民課等，希望學校不要讓政治影響學生，可以讓她們專心在讀書上。
NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案
《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。
「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。
2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94
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