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掌握策略解缺工危機！勞動部人才資源發展中心辦人才發展交流座談

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會活動，由該中心主任李玫臻(前排左3)主持，吸引中高階管理人才與會。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會活動，由該中心主任李玫臻(前排左3)主持，吸引中高階管理人才與會。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心28日，在高雄市前鎮區亞灣新創園，舉辦人才發展交流座談會活動，盼能協助企業與勞工掌握產業趨勢，並儲備競爭力，解決缺工危機。

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人才發展交流座談會活動，是由勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻主持，有來自製造業與教育行業的60多位專業人士及中高階管理人才與會，顯示行業對這些議題的高度重視。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻(左)盼協助企業與勞工掌握產業趨勢，並儲備競爭力。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻(左)盼協助企業與勞工掌握產業趨勢，並儲備競爭力。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，根據麥肯錫的研究，在美國，種族的多樣性與更好的財務表現呈線性關係，高階主管的種族多樣性每增加10%，稅前盈餘就會增長0.8%，顯示多元、平等、包容(DEI)的實踐策略，對於提升企業財務表現的直接影響，因此，此次人才發展交流座談會活動，聚焦於多元、平等、包容(DEI)的實踐，而在全球化環境中，DEI不僅是一種道德責任，更直接與吸引人才和商業利益息息相關。

▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會活動，建準電機公司人資處處長馮彥文鼓勵與會企業運用人才資源發展中心的資源，讓每個人都可以獲得尊重及公平的發展機會。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會活動，建準電機公司人資處處長馮彥文鼓勵與會企業運用人才資源發展中心的資源，讓每個人都可以獲得尊重及公平的發展機會。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
會中，建準電機工業公司人資處處長馮彥文，以企業代表分享，他表示企業在實踐多元、平等、包容(DEI)的過程中，不要思考的太複雜，可以善用勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心的資源，從一個點開始，循序漸進，創造職場心理安全感，讓每個人都可以獲得尊重及公平的發展機會。

▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會活動，影響力教育基金會執行長黃至堯分享多元、平等、包容(DEI)的實踐，是企業吸引並留住人才的核心策略。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展交流座談會活動，影響力教育基金會執行長黃至堯分享多元、平等、包容(DEI)的實踐，是企業吸引並留住人才的核心策略。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
會中，也邀請在ESG(Environmental, Social, Governance)領域深耕多年的人力資源專家，也是影響力教育基金會執行長黃至堯，以DEI多元贏未來－全球新浪潮為主題作專題演講，他強調面對少子化危機和勞動力缺口的當下，高薪福利不再是招募人才的唯一手段，而DEI在現代職場中不僅是文化轉變，更是企業吸引與留住人才的核心策略。

李玫臻指出，此次講座協助企業與勞工掌握產業趨勢，並儲備競爭力，期望能透過此類活動持續促進產業界的多元包容性發展，而該中心致力於推動跨產業人才交流，從「人進步」、「優環境」與「整資源」三大面向出發，以協助勞工展現自我價值，促進行業的進步和發展，因此，企業若能擁抱多元共融，打造更強大、更包容的職場新文化，將能吸引更多優秀人才。

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