掌握策略解缺工危機！勞動部人才資源發展中心辦人才發展交流座談

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勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，根據麥肯錫的研究，在美國，種族的多樣性與更好的財務表現呈線性關係，高階主管的種族多樣性每增加10%，稅前盈餘就會增長0.8%，顯示多元、平等、包容(DEI)的實踐策略，對於提升企業財務表現的直接影響，因此，此次人才發展交流座談會活動，聚焦於多元、平等、包容(DEI)的實踐，而在全球化環境中，DEI不僅是一種道德責任，更直接與吸引人才和商業利益息息相關。
會中，建準電機工業公司人資處處長馮彥文，以企業代表分享，他表示企業在實踐多元、平等、包容(DEI)的過程中，不要思考的太複雜，可以善用勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心的資源，從一個點開始，循序漸進，創造職場心理安全感，讓每個人都可以獲得尊重及公平的發展機會。
會中，也邀請在ESG(Environmental, Social, Governance)領域深耕多年的人力資源專家，也是影響力教育基金會執行長黃至堯，以DEI多元贏未來－全球新浪潮為主題作專題演講，他強調面對少子化危機和勞動力缺口的當下，高薪福利不再是招募人才的唯一手段，而DEI在現代職場中不僅是文化轉變，更是企業吸引與留住人才的核心策略。
李玫臻指出，此次講座協助企業與勞工掌握產業趨勢，並儲備競爭力，期望能透過此類活動持續促進產業界的多元包容性發展，而該中心致力於推動跨產業人才交流，從「人進步」、「優環境」與「整資源」三大面向出發，以協助勞工展現自我價值，促進行業的進步和發展，因此，企業若能擁抱多元共融，打造更強大、更包容的職場新文化，將能吸引更多優秀人才。