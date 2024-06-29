「林書豪之問」直搗台籃隱憂　職籃生態應該更多的保護本土鋒線嗎

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林書豪質疑這次投票結果的論點在於兩個：富邦勇士本季戰績不佳，以及周桂羽個人數據並不算出色，我認為這個質疑是合理的，因為NBA在年度最佳陣容的評比上，也幾乎是綜合團隊和個人表現來票選。只是台灣籃壇的生態畢竟不同，主要體現在洋將比賽影響力太大以及本土前場發揮空間太少上。
以這次投票來說，PLG聯盟中符合投票資格的前場只有26人，其中有9人是洋將，沃許本、強森、布依德、密克斯、克拉、塞瑟夫、伯朗、吉爾貝克、霍立飛，這9名球員也霸佔了該名單榜上得分和籃板的前9名，所以若要談論比賽影響力，那人選毫無疑問應該就要由這些人中選出。
然而聯盟有保護本土球員的美意，因此年度第一隊和年度第二隊都只能有一名洋將，除此之外年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊，另外可再選1名外籍球員（洋將）列入年度第二隊，媒體也可依據個人選擇投「前場4人與後場6人」或「前場6人與後場4人」或「前場5人與後場5人」，在這些機制催化下，最終產生了這樣的結果，若了解這些投票規則，這應該不是讓人意料之外的事。
今年本土後場球員發揮出色，所以年度陣容競爭激烈，與之相反的是前場球員因為機會變少，影響力明顯沒有那麼出色。忻沃克、張伯維和周桂羽是其中表現最亮眼的球員，忻沃克在個人數據和團隊戰績上的很出色，他若入選第一隊一點問題都沒有，但前面提到的機制問題，增加了一些變數，再加上3名球員也沒有質量上的差距，最終周桂羽雀屏中選，這就是規則下的結果，應該要予以尊重，而不是怪罪於媒體投票。
聯盟生態改變 前場發揮空間被進一步壓縮
由於洋將的能力太過強勢，再加上這一季有一段時間流行擺「雙大」，聯盟本土前場球員的影響力這一季大幅降低，特別是在特別是在本土長人，幾乎完全失去上場機會。上一季入選年度第一隊的曾祥鈞，本季上場時間只剩15分鐘。
另一個原因是，聯盟本土鋒線的技術能力普遍沒到職籃要求，現代籃球講究技術的全面性，要盡量能支援場上多個位置，純搖擺人射手和純內線球員很容易就被取代了。這樣的情況一年比一年嚴重，最近幾年職籃的新人幾乎都是後衛，因為台灣籃壇比較要求後場技術，後者在學生籃球階段個人技術就經過打磨，而前場則不然，常常是到了大學才開始慢慢「轉型」，而一有不順又回到原本的打法，進入到職籃後同樣的身高去打3、4號完全沒有優勢。
忻沃克、張伯維和周桂羽其實某種意義上都是後衛型球員，這就說明了台灣籃球目前的鋒線戰力有多匱乏。未來這種情形還會更加嚴重，本土3號可能除了要能投籃之外，還要有面框攻擊的能力才能得到穩定的時間，不然恐怕會直接被後衛搶走工作，今年FMVP李愷諺基本上很長時間都是在打2、3號這個位置，台灣職籃季後賽的3號攻防幾乎都是看後衛，高強度的比賽中本土前鋒上不了檯面。而本土長人的形勢更嚴峻，除非是有意培養，不然在輪換中都要打到替補尾巴了。
一名聯盟高管針對這個問題，曾這樣分析張鎮衙、陳范柏彥和林信寬這3名被受期待的年輕前鋒：「張鎮衙的優勢當然就是他的身高和投射，陳范則是他的爆發力和體能，林信寬則擁有三人之中最好的面框技術，他們各有所長，但進入到職籃聯盟之後，純射手很容易就被守住，身高在這個位置上優勢意義也不大；爆發力也是同樣的問題，黃種人動態天賦如何都勝不了洋將，這就是事實；反而你擁有好的技術，在位置上擁有調整性，可以向上打，在場上也可以有更多作用。」
聯盟該從規則上保護本土前場？來自別國聯賽的聲音
關於本土前場的養成，去年外界就已經有開始要設定規則來保護聯盟長人的聲音了，許多中華隊前輩給予的建議也是「要給他們多打」，只有在實戰中鍛鍊，才可能讓他們成長。
然而若站在職籃整體實力的成長上，「給予本土球員保護」這樣的論點，並不總是得到認同，今年在東超聯賽全勝封王的日本B聯賽千葉噴射機隊總教練John Patrick在回答此問題時，就認為自由競爭才是王道。
「這是一個大問題，在德國，我們曾經也遇到過這樣的情況，之前我們只讓2名外籍球員同時在場上，聯賽沒有太大的進步，現在場上常常有6名美國人。在日本職籃，也曾經只允許每一隊場上只能有一名洋將，現在我們場上可以擺3名洋將，我認為這使得國內球員必須表現出更高的水平。」
Patrick認為競爭越強越好，才會迫使球員進步，「我的兩個兒子也是職業球員，他們是德國人，他們現在必須與最好的球員競爭，他們會變得更好。所以當聯賽增加場上外籍球員名額時，我認為這會提高整體競爭水平。」
Patrick的說法充滿優勢劣敗的適者生存論調，適不適合台灣籃壇要打上一個問號，因為如果無限制開放，我們的本土前場球員目前根本不可能經受的了「外來種」的競爭，恐怕會直接滅絕。
但是，John Patrick的話卻可以作為參考，台灣職籃未來是不是要在洋將使用上有更多限制，甚至是倒退回去以前的時代？國外的專業看法似乎不那麼認為。
關於這樣的聯賽規則上的討論，必須要要多多益善，才可能產生健全的體制，提升整體發展的同時，去保護台灣年輕前場球員成長。不過今年夏天新聯盟看起來已即將成立，屆時關於規章的修訂又是大工程，恐怕也很難討論到這樣細微的方面上，會不會全盤捲土重來，就只能邊走邊看了。
「林書豪之問」不應該變成純粹的球員和媒體之間的衝突罵戰，這實際上是很有意義的話題。但是台灣一直不缺點出問題的人，但重點是怎麼解決問題？我個人並不看好這樣的問題可以在近期得到解決，明年同樣關於「XXX為何入選」的質疑恐怕只是換個聯盟再發生。