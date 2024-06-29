歐國盃／16強觀戰懶人包！30日凌晨12點開踢　義大利打頭陣戰瑞士

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歐國盃6個小組中的前2名球隊自動晉級16強，以及4個戰績最好的第3名球隊。
⚽ 16強淘汰賽有哪些球隊？
德國（A組第一）、瑞士（A組第二）、西班牙（B組第一）、義大利（B組第二）、英格蘭（C組第一）、丹麥（C組第二）、斯洛維尼亞（C組第三）、奧地利（D組第一）、法國（D組第二）、荷蘭（D組第三）、羅馬尼亞（E組第一）、比利時（E組第二）、斯洛伐克（E組第三）、葡萄牙（F組第一）、土耳其（F組第二）、喬治亞（F組第三）。
⚽ 16強至決賽的比賽日期？
16強賽的勝隊將進入8強，接著是4強和決賽。
16強：6月30日至7月3日
8強：7月6日至7日
4強：7月10日至11日
決賽：7月15日凌晨3點
⚽ 哪些球隊表現最好？
西班牙是唯一在小組賽階段3戰全勝的球隊。至於地主德國以2勝1平排名第2，而奧地利與葡萄牙小組賽戰績皆為2勝1敗。
⚽ 誰是神射手？
進入16強淘汰賽階段，喬治亞前鋒Georges Mikautadze以3顆進球暫居第1。有5名球員以2顆進球並列第2，分別是德國的Jamal Musiala和Niclas Fullkrug，荷蘭Cody Gakpo，以及羅馬尼亞Razvan Marin與斯洛伐克Ivan Schranz。
⚽ 16強正規時間平手怎麼辦？
如果正規時間90分鐘結束，雙方仍然平手，將進行上、下半場各15分鐘、總計30分鐘的延長賽，如果延長賽仍無法分出勝負，將透過12碼PK大戰決定最終比賽結果。