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歐國盃／16強觀戰懶人包！30日凌晨12點開踢　義大利打頭陣戰瑞士

▲2024歐國盃16強淘汰賽於30日凌晨12點開踢，由義大利打頭陣，將對上以防守著稱的瑞士。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024歐國盃16強淘汰賽於30日凌晨12點開踢，由義大利打頭陣，將對上以防守著稱的瑞士。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024歐洲國家盃（歐國盃）16強將於30日凌晨12點正式開踢，由「藍衣軍團」義大利打頭陣，正面對決瑞士，緊接凌晨3點上演德國與丹麥之戰。本屆歐國盃奪冠熱門如西班牙、葡萄牙、法國和德國等強權皆落在籤表左半邊，形成大混戰；而英格蘭則因喬治亞爆冷擊敗葡萄牙，幸運避開強敵荷蘭，16強首戰將對上斯洛伐克，至於世界排名第2的法國，世界排名第3的比利時將在16強正面交鋒，成為16強淘汰賽的焦點戰役。

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⚽ 如何晉級16強？

歐國盃6個小組中的前2名球隊自動晉級16強，以及4個戰績最好的第3名球隊。

⚽ 16強淘汰賽有哪些球隊？

德國（A組第一）、瑞士（A組第二）、西班牙（B組第一）、義大利（B組第二）、英格蘭（C組第一）、丹麥（C組第二）、斯洛維尼亞（C組第三）、奧地利（D組第一）、法國（D組第二）、荷蘭（D組第三）、羅馬尼亞（E組第一）、比利時（E組第二）、斯洛伐克（E組第三）、葡萄牙（F組第一）、土耳其（F組第二）、喬治亞（F組第三）。

⚽ 16強至決賽的比賽日期？

16強賽的勝隊將進入8強，接著是4強和決賽。

16強：6月30日至7月3日
8強：7月6日至7日
4強：7月10日至11日
決賽：7月15日凌晨3點

⚽ 哪些球隊表現最好？

西班牙是唯一在小組賽階段3戰全勝的球隊。至於地主德國以2勝1平排名第2，而奧地利與葡萄牙小組賽戰績皆為2勝1敗。

⚽ 誰是神射手？

進入16強淘汰賽階段，喬治亞前鋒Georges Mikautadze以3顆進球暫居第1。有5名球員以2顆進球並列第2，分別是德國的Jamal Musiala和Niclas Fullkrug，荷蘭Cody Gakpo，以及羅馬尼亞Razvan Marin與斯洛伐克Ivan Schranz。

⚽ 16強正規時間平手怎麼辦？

如果正規時間90分鐘結束，雙方仍然平手，將進行上、下半場各15分鐘、總計30分鐘的延長賽，如果延長賽仍無法分出勝負，將透過12碼PK大戰決定最終比賽結果。

▲葡萄牙球興C羅 (Cristiano Ronaldo)成為第一位六次參加歐國盃的球員，寫下史無前例紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙球興C羅 (Cristiano Ronaldo)成為第一位六次參加歐國盃的球員，寫下史無前例紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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