黃山料喊「能抵擋家暴就是適合對象」！挨轟餵毒雞湯　他火速道歉

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言論曝光後，引起炎上風波，不少人認為黃山料支持家暴，痛批「根本就是餵生病的人一口毒雞湯！」對此，黃山料發文回應，指出這是剪輯造成的誤會，「是我在這項議題上，立場表達得不夠清楚。」並強調「關於家暴，我百分之百的反對，不支持任何人在關係中，用暴力解決問題。」
台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰接受媒體聯訪時，也表示暴力絕對零容忍也不該被合理化，不少遭遇家暴的個案受到主、客觀因素影響，無法第一時間得到協助，但這並不表示被害人不想要得到安全狀態。
藍挹丰透露，許多人會一派輕鬆地認為「離開就好」，但對家暴受害者而言不是一件易事，「被害人應該要允許自己勇敢。」且許多施暴者正在家暴卻沒有自覺，受害者也面臨「習得無助」的心理狀態，難以離開家暴情境。如今在家庭暴力防治法管理下，有很多外在的資源可以求助，還是要保護自己、抵抗暴力，社會氛圍的形塑以及教育的助益很重要，必須為自己發聲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110