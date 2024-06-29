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黃山料喊「能抵擋家暴就是適合對象」！挨轟餵毒雞湯　他火速道歉

▲黃山料近期失言提到「有一個人他總是對你家暴，你總是可以抵擋著他的家暴，他就是適合你的對象」，被認為是在支持家暴。（圖／翻攝自黃山料IG）
▲黃山料近期失言提到「有一個人他總是對你家暴，你總是可以抵擋著他的家暴，他就是適合你的對象」，被認為是在支持家暴。（圖／翻攝自黃山料IG）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅作家黃山料近期在馬來西亞簽書會上，失言提到「有一個人他總是對你家暴，你總是可以抵擋著他的家暴，他就是適合你的對象」，被認為是在支持家暴，引起社會議論。對此，黃山料出面道歉，稱是自己表達能力欠佳、語意不完整、文字造詣仍有不足，造成剪輯上誤會。

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黃山料近期在馬來西亞簽書會受訪時，言談中提到「如果你可以跟他的健康和平共處，那個人對你來說就是適合的人。」並舉例「有一個人他總是對你家暴，你總是可以抵擋著他的家暴，他就是適合你的對象。」

言論曝光後，引起炎上風波，不少人認為黃山料支持家暴，痛批「根本就是餵生病的人一口毒雞湯！」對此，黃山料發文回應，指出這是剪輯造成的誤會，「是我在這項議題上，立場表達得不夠清楚。」並強調「關於家暴，我百分之百的反對，不支持任何人在關係中，用暴力解決問題。」

▲（圖／翻攝自臉書粉專「美到沒朋友 Très Jolie」）
▲黃山料近期在馬來西亞簽書會受訪失言，不少人認為他支持家暴，痛批「根本就是餵生病的人一口毒雞湯！」（圖／翻攝自臉書粉專「美到沒朋友 Très Jolie」）
台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰接受媒體聯訪時，也表示暴力絕對零容忍也不該被合理化，不少遭遇家暴的個案受到主、客觀因素影響，無法第一時間得到協助，但這並不表示被害人不想要得到安全狀態。

藍挹丰透露，許多人會一派輕鬆地認為「離開就好」，但對家暴受害者而言不是一件易事，「被害人應該要允許自己勇敢。」且許多施暴者正在家暴卻沒有自覺，受害者也面臨「習得無助」的心理狀態，難以離開家暴情境。如今在家庭暴力防治法管理下，有很多外在的資源可以求助，還是要保護自己、抵抗暴力，社會氛圍的形塑以及教育的助益很重要，必須為自己發聲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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