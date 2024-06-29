「傅崐萁到中國回台後就變了...」　他揭國共上演這項劇碼

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林右昌批評，從國民黨團總召傅崐萁到中國回來後，台灣民主就變了，現在傅崐萁和民眾黨總召黃國昌組成傅隨組織，不只擴權還濫權，傅崐萁曾說「要讓你們民進黨政府找不到政務官」，沒有優秀的人才做政務官，民進黨四年執政就沒有政績，直到2026選舉、更意圖在2028年奪取政權，這是國民黨擾亂國會目的，就是共產黨和國民黨的劇碼。
林右昌表示，國會濫權法案中的藐視國會罪，立委叫人民去立法院問話，想請律師必須要主席同意，完全沒道理。他說，國民黨立委擴權、民眾黨配合，讓立委兼任法官、檢察官，只要不合藍白的意，就冠上藐視國會罪名，個人或企業的個資、機密都可以被問，這是濫權、擴權，並不是改革，「民進黨一直以來都是反貪腐的第一品牌，改革是民進黨先提出來，但他們用多數暴力，民進黨提的法案通通不理」。
林右昌提及，現在藍白兩黨開始談財劃法，簡單就是地方分錢，過去民進黨主張財劃法時是一起討論，一個地方自治法、一個是行政區劃法，從處理國家制度是二級三級，還有包括以前凍省，廢省都是地方自治法，另外縣市合併，包括桃園行政區調整，這是行政區劃法，再來才是預算的分配，三條一起討論才是真正改革。
林右昌直呼，如果單分配預算，那只是分贓，變成另一種黑金政治，但傅崐萁一下子要兩兆，國家總預算才兩兆八千億，傅崐萁一個人要兩兆，未來民進黨就沒有預算，可以建設國家，投資未來。
林右昌表示，最近捲起的AI旋風，都是過去總統蔡英文執政時，8年內做了很多建設和投資，讓世界大廠從AI、半導體企業看到台灣，國際看見台灣，但藍白稱財劃法是用錢給地方政府建設地方，但這就會掉進國民黨過的去黑金政治和地方派系，錢坑法案將會打亂國家的財政，讓行政院沒有預算投資台灣、投資未來，台灣的競爭力將會受到影響。
林右昌說，不只台灣內部嚴峻，對外現在中國發布台獨22條法規，照他們定義台灣人全部都是台獨，這也是在對藍白兩黨說，不要對中國共產黨有任何幻想，連在國際爭取空間也都是台獨，從中不斷打壓台灣。
林右昌強調，台灣能依靠的就是2千3百萬人民，台灣是個民主社會，最重視法治跟人權，民進黨立委這麼努力，因為這是守護台灣民主價值的最前線，還有地方立委黨公職，希望民眾給他們加油打氣，宣講說明會將一直持續到7月16日。