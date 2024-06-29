每個月免費送1杯！珍煮丹「隱藏神服務」被挖出 一票人暖哭讚爆
部分女性每個月都要忍受生理期的腹痛不適，然而近日一名女網友分享，知名手搖飲品牌「珍煮丹」為了寵愛女性，每個月都會免費提供一杯「黑糖經GO杯」，且無論男女都能領取，只要加入官方LINE兌換，到門市出示手機畫面即可免費拿到一杯溫熱暖心的黑糖水。
記者賴禹妡／綜合報導
一名女網友昨日在社群平台Threads上發文分享，每個月遇到生理期，都可以到珍煮丹領一杯免費的黑糖水，只要加入官方Line即可領券兌換，且不限男女，每人每月都能領取一杯，讓她直呼根本就是「每月的救贖」。
貼文曝光後，大批網友驚呼「竟然！第一次知道」、「也太天使了」、「男生可以領送姊姊妹妹媽媽」、「感謝分享，我那個來最喜歡喝黑糖的東西了」。有人詢問「可以自己貼錢加料嗎？」原PO詢問過店員解答「不行！」但建議可以帶回家自行加入牛奶或配料，調出喜歡的口味。
事實上，珍煮丹2024年為了歡慶品牌成立15週年，推動「年度暖心大計畫」，以寵愛女性為出發點，憑手機LINE會員至全台門市即可兌換「黑糖經GO杯」。只要加入珍煮丹官方LINE帳號，每月即可獲得「黑糖經GO杯」免費兌換券乙張，到任一分店手機出示兌換券即可領取。