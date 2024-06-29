明天會更熱！極端高溫飆38°C、午後暴雨還沒停 未來天氣一圖看懂
明（30）日西南風影響，中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率，並且天氣高溫炙熱，東南部恐飆極端高溫攝氏38度，中央氣象署針對18縣市發布高溫特報，提醒民眾須留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜表示，明（30）日持續受到西南風影響，南部有較大雨勢，中南部、澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區、馬祖為多雲到晴；中部以北、東北部、東部及各地山區有午後局部大雨。
下週一（7/1）西南方減弱，但環境風仍吹西南風，南部雨勢趨緩，中部以北、宜花地區及各地山區午後有局部大雨發生的機率高；清晨到上午受到海陸風輻合作用，背風側的東南部地區有焚風發生機會。
下週二到下週六（7/2~7/6）太平洋高壓逐漸西伸增強，吹偏南到東南風，各地多雲到晴，雨勢較不明顯，但迎風面的東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍縮小，各地山區仍要留意午後大雨。
溫度方面，各地高溫仍在攝氏32度至36度，明（30）日東南部高溫恐達攝氏38度極端高溫，下週三（7/3）起南部高溫範圍擴大，高溫達攝氏36度至37度。
中央氣象署也發布高溫示警，明（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。