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天氣預報／今高溫飆38°C！18縣市高溫拉警報　南部有大雨記得帶傘

▲未來一週天氣持續高溫炎熱，中央氣象署針對18縣市發布高溫特報，明（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。（圖／記者陳明安攝）
▲未來一週天氣持續高溫炎熱，中央氣象署針對18縣市發布高溫特報，明（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（30）日西南風影響，臺灣中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。東南部地區有焚風發生的機率。時序進入夏季，未來一週天氣持續高溫炎熱，中央氣象署針對18縣市發布高溫特報，明（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。

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西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，臺東縣有焚風發生的機率，明（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有出現攝氏36度高溫機會。

▲中央氣象署也發布高溫示警，明（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署也發布高溫示警，今（30）日白天臺東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至36度
📍桃園市：多雲時晴，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至36度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時陰短暫陣雨，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至33度
📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率60％，氣溫攝氏29至34度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至33度

▲未來一週天氣持續高溫炎熱，各地白天都有攝氏32度以上高溫發生的機率，其中中南部近山區易有攝氏36度左右高溫發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週天氣持續高溫炎熱，各地白天都有攝氏32度以上高溫發生的機率，其中中南部近山區易有攝氏36度左右高溫發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

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