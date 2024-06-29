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金曲獎／告五人入圍3屆首得獎！擊敗阿妹奪「年度歌曲獎」

▲樂團「告五人」擊敗勁敵張惠妹，以〈又到天黑〉拿下「年度歌曲獎」，這也是他們入圍金曲獎3次首次獲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲樂團「告五人」擊敗勁敵張惠妹，以〈又到天黑〉拿下「年度歌曲獎」，這也是他們入圍金曲獎3次首次獲獎。（圖／NOWnews攝影中心）

記者吳昕蓓／綜合報導

第35屆金曲獎將於今（29）日在台北小巨蛋舉行，「年度歌曲獎」入圍者有楊乃文、草東沒有派對、MC HotDog 熱狗、張惠妹等勁敵入圍，最後由樂團「告五人」的〈又到天黑〉拿下，3位成員聽見頒獎人許茹芸的宣布後，忍不住驚訝瞪大眼，這也是他們入圍金曲獎3次首次獲獎，主唱犬青更是眼眶泛紅，隨時都要落淚。

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▲告五人首開胡，憑〈又到天黑〉拿下金曲獎年度歌曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲告五人首開胡，憑〈又到天黑〉拿下金曲獎年度歌曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
「年度歌曲獎」由許茹芸頒發，她時隔多年站上金曲獎舞台，以一席黑色禮服現身，氣質大器典雅，台風更是十分穩健，她透露一首好的歌曲能夠世世代代流傳，年度歌曲更是代表一整年的氛圍，一番佳言獲得全場掌聲。

本屆入圍「年度歌曲獎」的有楊乃文的〈墮落〉、滅火器的〈家和萬事興〉、告五人的〈又到天黑〉、草東沒有派對的〈但〉、MC HotDog 熱狗的〈樓上的房東〉、張惠妹的〈離別總是那麼突然〉，可以說是競爭激烈，最後由告五人奪下大獎，成員們雲安、犬青、謙哥聽到現場公布後，都忍不住面露驚訝。

▲告五人今日以黑色系禮服現身金曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲告五人今日以黑色系禮服現身金曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
雲安上台致詞也坦言：「我們想說這次第3次來，想說可不可以得獎，沒想到……」，他隨即也感謝製作人、歌迷、公司相信音樂等等，一旁的犬青雖然沒有開口，卻明顯在努力忍住淚水，隨時都要哭出來，雲安最後表示：「文字總能提醒我們溫暖，祝福大家都能找到自己的人生BGM」，以溫暖祝福作結。

▲（圖／Nownews今日新聞製作）
▲樂團「告五人」的〈又到天黑〉奪下「年度歌曲獎」。（圖／Nownews社群中心製作）

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