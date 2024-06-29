金曲獎／中國歌手全不來！準歌王臨時「請病假」PTT大膽提1預言
第35屆金曲獎頒獎典禮於今（29）日晚間在台北小巨蛋盛大舉行，紅毯由陳明珠、黃偉晉攜手主持，典禮主持人則是Lulu黃路梓茵，不過今年討論度不比以往，網路上甚至有人發問，「今年怎麼都是不認識的藝人。」甚至中國歌手許鈞、袁婭維、蘇運瑩、裘德以及高知名度的林俊傑、蔡依林都沒出席，還有人大膽預言，「這屆會是最快結束的。」
記者李欣容／台北報導
今年金曲獎討論度低，雖然黃偉晉、陳明珠賣力炒熱氣氛，3度接下金曲獎主持重擔的Lulu也熱力開場，她先前表示，「對我來說金曲獎是一種隆重的派對，主持人的角色就是負責穿針引線，讓每位嘉賓感到輕鬆愉快。」沒想道開場唱了有爭議的歌曲〈蘑菇濃湯〉慘遭PTT網友炎上。還有人提出疑問，「怎麼都是不認識的藝人」、「一堆不認識的好尷尬，主持人好累」、「三金討論度變好低」、「開場質感稍差，還不如直接Lulu這段直接開始就好」。
而此次中國籍入圍者及團隊共26人，其中藝人裘德在紅毯進行到一半時，通知來台後身體不適，需要返回大陸就醫，許鈞也確定不會出席，窗口回應，「許鈞沒有來台灣，因為臨時有工作在身、行程排不開。」包括入圍最佳華語女歌手獎的，袁婭維、蘇運瑩也都不會出席，讓今年金曲略顯慘淡。