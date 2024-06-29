職籃合併／PLG、T1要組建新聯盟！職籃工會不缺席　盼能參與籌備

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而職籃工會也不打算缺席這個過程，今日發布聲明表示期待新聯盟籌備過程，希望進一步在制度上建立公開、透明的選手制式契約以及薪資規範，並針對身份認定議題找出平衡點，兼顧國內養成發展和吸引國際優秀人才。另外則是保障球團退場、解散時，選手及相關從業人員的權利。
職籃工會聲明如下：
關於近期聯盟合併訊息，職籃工會期待實際參與新聯盟的籌備過程，透過追蹤業界動態、參與選手意見及反映議題，和用心投入籃球運動的企業合作打造更好的產業規模及勞動環境。
在制度整合方面，工會期盼與新聯盟合作，建立公開、透明的選手制式契約，並循序漸進的設立各種身分的薪資規範。
而針對非本國籍選手 （外籍生及華裔選手）的身份認定議題，工會將以保障本國籍選手工作機會為前題，與新聯盟一起找出「維持本國籍選手上場機會」和「提升競爭強度和精采度」的平衡點，兼顧國內養成發展和吸引國際優秀人才。
鑒於近年經驗，工會也將主動針對球團退場、解散時，選手及相關從業人員的權利保障，提出與新聯盟討論。
推動理想的產業環境，勢必需要容納多面向的視野與經驗，盼望新聯盟立基於既有實力和前瞻性與各方尋找最佳方案，工會也將持續關注選手的權益和福祉。