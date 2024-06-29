金曲獎／21歲美女歌手奪獎！台上「狂調麥克風」真實身高曝：150+
第35屆金曲獎今（29）日晚間於台北小巨蛋登場，舞台上的麥克風使用高度固定款式，因此每每有人上台致詞時就得一再調整高度，意外成為典禮中「有趣的爭議」。年僅21歲的布農族歌手Makav 真愛，一次拿下最佳新人獎、最佳原住民語專輯獎兩獎，她在台上授獎時也因為身高問題頻繁調整麥克風。後來Makav 真愛在後台受訪時，透露真實身高：「150+，因為每次都有誤差。」笑翻全場。
記者黃雅琪／台北報導
Makav 真愛入圍5個獎項，包括年度專輯獎、最佳原住民語專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳原住民語歌手獎、最佳新人獎，她一舉拿下最佳新人獎、最佳原住民語專輯兩獎，在後台受訪時表示：「我現在很混亂，有點沒辦法反應過來，我想去吃肉、吃飯了！」坦言最想獲得的就是新人獎項，因為一輩子只有這一次。
Makav 真愛表示，創作專輯《寶藏 Treasure》記錄下她20歲以前的生活故事，融合了中文、英文、布農族語多元語言的歌曲，她說當初也沒有特別做出這樣的設定，是因為老師「逼迫」她寫下族語歌曲，原本很反抗的她卻寫出興趣來了，後來因緣際會創作出這張專輯。