金曲獎／告五人奪「年度歌曲獎」遭質疑！他舉例這3屆：完全不行
第35屆金曲獎將於今（29）日在台北小巨蛋舉行，「年度歌曲獎」入圍者有楊乃文、草東沒有派對、MC HotDog 熱狗、張惠妹等勁敵入圍，最後由樂團「告五人」的〈又到天黑〉拿下，入圍3屆終於首度開胡，然而部分網友卻不買單，忍不住質疑評審團隊：「我完全不行，抱歉。」並舉例另外3屆「年度歌曲獎」入圍作品做比較，在網路上掀起論戰。
記者吳昕蓓／綜合報導
本屆入圍「年度歌曲獎」的有楊乃文的〈墮落〉、滅火器的〈家和萬事興〉、告五人的〈又到天黑〉、草東沒有派對的〈但〉、MC HotDog 熱狗的〈樓上的房東〉、張惠妹的〈離別總是那麼突然〉，競爭激烈，最後由告五人奪下大獎，成員們雲安、犬青、謙哥都忍不住驚訝，犬青更是努力忍住不哭。
然而網友卻對結果十分不滿，在社群平台threads上發文質疑：「又到天黑？年度歌曲？我完全不行，抱歉。」他分析「年度歌曲」這個獎項一直以來有很大的爭議，「究竟該頒給『有重大意義的歌』還是『年度最紅的歌』？」並舉例比較第24屆的〈玫瑰色的你〉對上〈大藝術家〉、第25屆的〈山丘〉對〈姊姊〉、第27屆的〈不要放棄〉對上〈小幸運〉。
原PO發問：「我想知道〈又到天黑〉是『有重大意義』還是紅到不行？」貼文一出立刻引發熱烈討論，原PO強調，並不是針對告五人，只是〈又到天黑〉在他們所有的歌曲中並不是多優秀、多具有代表性的作品，不少網友紛紛感嘆：「跟朋友全部猜錯傻眼」、「我也超不懂，開場是噁爛蘑菇歌我也不懂」、「這要我怎麼相信音樂？」、「無法理解。」