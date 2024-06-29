金曲獎／巴奈奪台語專輯提天安門 PTT炸鍋：還好中國入圍者沒來
第35屆金曲獎將於今（29）日在台北小巨蛋舉行，巴奈以首張台語專輯《夜婆》一口氣入圍最佳台語女歌手、台語專輯、年度專輯3項大獎，她首開胡拿下台語專輯獎，更在致詞時提及天安門敏感話題，「你不要以為流行音樂跟政治沒有關係」，由於入圍歌王、歌后的中國歌手裘德、許鈞、袁婭維、蘇運瑩全都缺席典禮，立刻在PTT炸鍋，不少網友紛紛直呼帥氣，也有人表示：「中國入圍者還好沒來。」
記者吳昕蓓／綜合報導
巴奈奪下最佳台語專輯獎，致詞時表示自己十分開心，身邊的親朋好友也都為她感到開心，沒想到下秒話鋒一轉表示：「有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但你不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的」，她更直言：「今天晚上你們一定要記得，金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」
一番話立刻在PTT掀起熱烈討論，不少網友大讚巴奈直率敢言，「最佳感言！很敢言！」、「她在凱道紮營抗議7年」、「好讚，但感覺主辦單位在抖了」、「哇，巴奈好敢哦！讚！」由於本屆入圍歌王、歌后的中國歌手都缺席典禮，也有網友表示：「中國入圍者還好沒來，聽到這段可能漏尿」、「中國人沒來可惜了」、「還好許鈞沒來，不然應該冷汗冒到不行。」
然而也有網友不認同巴奈的做法，認為金曲獎是音樂的殿堂，不應該牽扯上政治色彩，無奈直呼，「又要搞民族主義了」、「不要政治啦，煩耶」、「每次都要扯政治」、「拜託別再說了」、「甘六四屁事，蝦扯政治」、「別讓音樂染上政治好嗎」、「扯天安門真的太遠了」、「有夠低級。」