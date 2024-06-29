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足球／高雄Attackers勢如破竹贏戰神　Hoekstra進6球追平上季金靴

▲Melanie Hoekstra(左一)梅開二度 進6球追平上賽季金靴。（圖／健身工廠提供）
▲Melanie Hoekstra(左一)梅開二度 進6球追平上賽季金靴。（圖／健身工廠提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2024台灣木蘭足球聯賽進入第二循環第三輪，上演高雄Attackers與戰神MARS對決，最終3：2由Attackers獲勝，但是整場比賽精彩絕倫，比賽30分鐘，戰神普馨慧遠射直掛死角先得一分，可是高雄Attackers也不是省油的燈，比賽來到第39分鐘，段雨柔與Melanie Hoekstra超級連線，段雨柔外側突破回傳，Melanie右腳後跟射門得分，追平比數，上半場高雄Attackers沒有落後太久，兩隊再度回到原點，1:1戰成平手。

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下半場開賽約40秒，Melanie直接禁區外起腳弧線射門，繞開守門員手指進死角得分，由於進球角度踢的相當刁鑽，守門員只能望球興嘆，Melanie梅開二度將比數扳成2:1，但是戰神MARS立刻還以顏色，趁著高雄Attackers一次回傳失誤，右路靠速度突破兩名防守，禁區右側一角吊球，似傳似射騙過守門員進球，雙方比數再度回到原點2:2。

▲關鍵球高雄Attackers吳愷晴(右一)成功罰進，最終獲勝。（圖／健身工廠提供）
▲關鍵球高雄Attackers吳愷晴(右一)成功罰進，最終獲勝。（圖／健身工廠提供）
精彩比賽在壓軸，傷停補時最後1分鐘，高雄Attackers陳昱嫀背身拿球，左路突破，戰神MARS因為禁區內犯規，裁判判罰12碼，最後高雄Attackers吳愷晴右腳勁射破門，踢進第三顆進球，3:2高雄Attackers要回領先，也贏得此場比賽，高雄Attackers整場進攻沒有減緩持續做壓迫，更擅長利用兩側進攻優勢，最終獲勝，Melanie Hoekstra累計進球數達到6球，追平上賽季金靴獎。

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