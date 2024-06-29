金曲獎／巴奈籲勿忘六四天安門！主辦自我審查刪光 觀眾氣炸開轟
第35屆金曲獎今（29）日晚間於台北小巨蛋登場，台灣原住民族獨立音樂女歌手巴奈（Panai），以專輯《夜婆》獲頒「最佳台語專輯獎」，她上台致詞時表示：「不要以為流行音樂跟政治沒有關係！」並呼籲大家勿忘，金曲獎35年同時也是天安門事件35年。想不到，金曲獎官方臉書卻將「政治內容」全面刪除，惹火觀眾開轟：「為什麼金曲獎要自我審查，把得獎者的言論消音？」
記者黃雅琪／台北報導
巴奈入圍最佳台語女歌手、台語專輯、年度專輯3項大獎，稍早獲頒「最佳台語專輯獎」上台致詞時，她大方談論政治議題：「這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色、有時候是藍色，但是你一定不要以為，流行音樂跟政治是沒有關係的。」語畢全場掌聲如雷、歡呼不斷。
巴奈認為在台灣這個母親的島上，每個族群都有不同的苦難，但她提醒大家千萬別忘記一件事：「今天晚上請你們一定要記得，金曲獎35年，你知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」巴奈的致詞成為今晚金曲獎最大亮點。
有趣的是，金曲獎官方臉書事後發文，卻「自我審查」刪光巴奈提及的政治內容：「首先感謝我的家人，我的父母從小跟我說台語，讓我了解台灣這個社會、台灣的生活，我才有辦法花14年的時間做一張專輯」、「謝謝小豪寫這些歌真的很迷人，如果你們還沒聽，一定回去要去聽好不好。小豪有說我們一定要好好認識我們的母親，台灣這個島就是我們的母親。」
此舉立刻惹火觀眾，湧入留言痛批：「金曲獎不要忘記欸，還是害怕想起來？」、「這屆金曲獎真的讓人家看不起欸，有夠扯！」、「你們現在是中國的金曲獎嗎？」、「天安門那段不能被忽略欸」、「金曲GMA你們是不是漏打了幾個字？」、「欸欸欸，天安門35週年那段是不小心忘記把字打出來嗎？」、「不要忘記六四天安門事件跟金曲獎一樣是第35年。」