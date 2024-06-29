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金曲獎表演5大亮點／生物股長被讚爆　熱狗麥克風突消音全場瘋狂

▲日本樂團生物股長金曲獎演出被讚爆。（圖／NOWnews攝影中心）
▲日本樂團生物股長金曲獎演出被讚爆。（圖／NOWnews攝影中心）

記者薛羽彤／綜合報導

第35屆金曲獎於今（29）日在台北小巨蛋舉行，典禮來到尾聲，幾家歡樂幾家愁，除了獎項之外，表演節目也是一大看點，其中生物股長的演出被讚爆，而熱狗表演遇到麥克風出狀況，幸好他幽默化解。而已逝鄭華娟獲得本屆金曲獎特別貢獻獎，好友萬芳也上台唱起她所編寫的歌曲〈天堂〉、〈孩子氣〉、〈情字這條路〉，氣氛感人。

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順子睽違10年登台演出　只唱一首〈回家〉掀回憶殺

「R&B歌后」順子出歌壇10年，難得復出金曲獎演出，獻唱經典歌曲〈回家〉。她以溫暖動人的嗓音感染全場音樂人，演唱到一半時還嘗試飆高音，雖然一度唱不上去，但仍不減她的舞台魅力，整段表演掀起眾人的回憶。

熱狗表演麥克風被消音　下跪求再給一次機會

熱狗上台演出時，唱到一半突然被消音，主辦單位緊急找人換2次麥克風，結果還是沒聲音，他當眾說：「我現在是全世界最幸運，也是最倒楣的人。」之後跪下說：「再給我一次機會。」結果現場一切重來，重新再次演出，誠懇又搞笑的「下跪」成功帶動現場氣氛，台下的入圍者與音樂人都跟著音樂舞動。

▲熱狗擔任金曲獎演出嘉賓，碰上麥克風出包。（圖／台視提供）
▲熱狗擔任金曲獎演出嘉賓，碰上麥克風出包。（圖／台視提供）
鄭華娟獲特別貢獻獎　萬芳獻唱〈天堂〉逼哭黃韻玲

鄭華娟獲得本屆金曲獎特別貢獻獎，歌手萬芳上台唱起好友編寫的歌曲〈天堂〉、〈孩子氣〉、〈情字這條路〉，以此緬懷對方，而台下同為鄭華娟好友的黃韻玲，則是聽到淚流滿面，最後鄭華娟的德國籍丈夫麥可與她的哥哥也代替她上台領獎。

生物股長演唱〈Blue bird〉全場嗨翻　只唱2首歌粉絲哀號聽不夠

日本神級樂團生物股長首來台灣登上金曲獎舞台演唱〈Blue bird〉、〈SAKURA〉，只唱兩首歌讓觀眾直呼聽不夠，生物鼓掌的精彩演出，連台下眾歌手也起立一起嗨，網友們紛紛表示「直接雞皮疙瘩冒不停」、「年度最佳歌曲請頒給生物股長青鳥」、「好好聽頭皮發麻」、「太神啦，竟然是生物股長！可惜只有兩首」。

張秀卿搭吉那嗨唱組曲「全場變舞廳」　PTT狂讚：今晚MVP

第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」吉那（楊淑喻）與台語歌后張秀卿帶來華麗大秀〈客台Diva〉，吸睛演出讓網友全嗨翻直呼「今晚MVP！」張秀卿在此前就曾透露，「我們設計了一個驚艷的橋段，這將是我第一次嘗試這樣的表演，相信會讓大家驚呆。」而表演開始時，先是由吉那演唱客語歌曲〈把燈關上〉，緊接著張秀卿帶來舞曲〈辣妹駕到〉，最後兩人以語、台語、英語夾雜合唱〈Pretty Disco〉，讓現場氣氛嗨到最高點，台下觀眾也紛紛站起來拍手鼓舞。

▲第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」吉那（楊淑喻）與台語歌后張秀卿帶來華麗大秀〈客台Diva〉。（圖／第35屆金曲獎提供）
▲第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」吉那（楊淑喻）與台語歌后張秀卿帶來華麗大秀〈客台Diva〉。（圖／第35屆金曲獎提供）

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