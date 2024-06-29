金曲獎表演5大亮點／生物股長被讚爆　熱狗麥克風突消音全場瘋狂

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「R&B歌后」順子出歌壇10年，難得復出金曲獎演出，獻唱經典歌曲〈回家〉。她以溫暖動人的嗓音感染全場音樂人，演唱到一半時還嘗試飆高音，雖然一度唱不上去，但仍不減她的舞台魅力，整段表演掀起眾人的回憶。
熱狗表演麥克風被消音 下跪求再給一次機會
熱狗上台演出時，唱到一半突然被消音，主辦單位緊急找人換2次麥克風，結果還是沒聲音，他當眾說：「我現在是全世界最幸運，也是最倒楣的人。」之後跪下說：「再給我一次機會。」結果現場一切重來，重新再次演出，誠懇又搞笑的「下跪」成功帶動現場氣氛，台下的入圍者與音樂人都跟著音樂舞動。
鄭華娟獲特別貢獻獎 萬芳獻唱〈天堂〉逼哭黃韻玲
鄭華娟獲得本屆金曲獎特別貢獻獎，歌手萬芳上台唱起好友編寫的歌曲〈天堂〉、〈孩子氣〉、〈情字這條路〉，以此緬懷對方，而台下同為鄭華娟好友的黃韻玲，則是聽到淚流滿面，最後鄭華娟的德國籍丈夫麥可與她的哥哥也代替她上台領獎。
生物股長演唱〈Blue bird〉全場嗨翻 只唱2首歌粉絲哀號聽不夠
日本神級樂團生物股長首來台灣登上金曲獎舞台演唱〈Blue bird〉、〈SAKURA〉，只唱兩首歌讓觀眾直呼聽不夠，生物鼓掌的精彩演出，連台下眾歌手也起立一起嗨，網友們紛紛表示「直接雞皮疙瘩冒不停」、「年度最佳歌曲請頒給生物股長青鳥」、「好好聽頭皮發麻」、「太神啦，竟然是生物股長！可惜只有兩首」。
張秀卿搭吉那嗨唱組曲「全場變舞廳」 PTT狂讚：今晚MVP
第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」吉那（楊淑喻）與台語歌后張秀卿帶來華麗大秀〈客台Diva〉，吸睛演出讓網友全嗨翻直呼「今晚MVP！」張秀卿在此前就曾透露，「我們設計了一個驚艷的橋段，這將是我第一次嘗試這樣的表演，相信會讓大家驚呆。」而表演開始時，先是由吉那演唱客語歌曲〈把燈關上〉，緊接著張秀卿帶來舞曲〈辣妹駕到〉，最後兩人以語、台語、英語夾雜合唱〈Pretty Disco〉，讓現場氣氛嗨到最高點，台下觀眾也紛紛站起來拍手鼓舞。
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