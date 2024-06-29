金曲獎／孫盛希拿歌后「後台一直不敢相信」 聽到姓氏心臟漏拍
今年金曲獎最受矚目的「最佳華語女歌手獎」晚間11點7分揭曉，確定由孫盛希拿下，這次是她入圍金曲歌后3次後首度拿下此獎，今年也是孫盛希出道10年，覺得此獎對她來說意義重大。後台受訪時，孫盛希坦言很怕聽錯名字上錯台，一聽到「孫」時就嚇一跳，結果沒想到真的是出現「孫盛希」3個字，讓她受寵若驚。
記者陳雅蘭／台北報導
孫盛希透露台上給80秒的時間發表感言，她看到秒數就腦袋空白，最後直接忘記謝謝唱片公司「滾石唱片」。她一直催眠自己不要在意、不要期待、不要得失心太重，「因為我還有很長的路要走」，心裡早已想好怎麼祝福其他得獎者，認為勁敵楊乃文最有可能得獎，「但沒想到是我！」
拿到歌后，孫盛希面臨的是隨之而來的壓力，「怎辦？今天開始我是女歌手了…我會加油。」她受訪時仍不敢相信「現在的孫盛希就是最佳女歌手」，解釋剛剛在台下聽到唱名「孫」時有嚇到，很怕自己沒有聽完「孫盛希」3個字就上台，一直呈現「不敢相信」的狀態。
孫盛希表示今年出道10年才得歌后，未來的路還很長，沒想到今年就得獎，很感謝評審的肯定。
本屆入圍「最佳華語女歌手獎」的有：《Flow》楊乃文、《BOOMERANG》孫盛希、《Sent》9m88、《圓》蘇運瑩、《在與生俱來的不平衡裡》袁婭維等。