金曲獎／MC HotDog成MVP！演出慘遭消音 心聲曝光像洗三溫暖
第35屆金曲頒獎典禮順利落幕，全場最亮點非MC HotDog熱狗莫屬，還被網友封為「這屆金曲獎MVP」，他在典禮一開始先開胡，首先拿下「最佳作詞人獎」，上台跟女兒道歉說要去喝一晚，典禮後半段上台表演，沒想到音響出大包，臨機應變夠強，讓現場不尷尬，下一秒又上台拿下歌王獎座，果真如自己所言：「我現在是全世界最幸運也是最倒楣的人。」
記者林奕如／綜合報導
MC HotDog熱狗打臉抄襲爭議，上台拿下「最佳作詞人獎」，最後也順利拿下歌王寶座，2個獎座在手，加上表演環節引起討論，馬上成為當晚焦點。他在台上也高EQ自評，出包表示自己是唱現場，「有時觀眾看現場，就是想看歌手失誤、出糗，歌手唱跟CD一樣幹嘛到現場，我想剛才的場面是金曲獎百年難得一見的現場。」
MC HotDog熱狗開心獲得歌王，評審團內幕也曝光，主席陳子鴻受訪表示，各獎項都是激烈之爭，每個入圍者都很優秀，風格又都不一樣，但都理性討論。其中男歌手獎項，每個實力都很堅強，而MC HotDog熱狗唱歌很有感染力，大概兩輪投票就出來了，很有共識。歌后部分討論特別久，到最後一直用刪去法，是楊乃文跟孫盛希在纏鬥，兩位實力都很好，只差1、2票，投了大概3輪才決定。