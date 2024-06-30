金曲獎／告五人豪發500份大麥克！幫記者約汽車旅館開房：我訂VIP

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告五人2017年出道至今，總計參加過金曲獎3次，今晚終於拿到第一座金曲獎，結果成員在意的是頒完獎後下台，椅子還沒坐熱就馬上要再上去領獎，犬青說：「我知道要頒獎，但我不知道卻是第一個頒獎人，沒想到台上這麼滑，很緊張！」結果頒獎完下台確定好位置，又被叫上台，讓3人留下深刻印象。
其實《又到天黑》當時是在謙哥家開的汽車旅館錄音，所以能獲獎，對他們來說意義非凡，「很感謝公司，讓我們去汽車旅館錄一張專輯，據我所知這是不太可能的事，因為很胡鬧，但歐美大團都會在車庫錄音，我們想說也來玩玩看，用宜蘭味，結果剛好有汽車旅館」。
聊到汽車旅館，大家話匣子大開，雲安笑說可以幫記者預約VIP套房，犬青附和：「我們幫你預約最大間！」話題越來越歪。
不過《又到天黑》得獎，不會助攻旅館生意興榮，成員透露生意本來就不差，他們曾打算包下一排，卻被謙哥媽媽阻止，因為還是要預留房間給老客戶。謙哥也表示有空就會幫忙處理官網的東西，詢問那客服也是他嗎？謙哥大方承認：「對！」但不會幫忙訂情趣用品，正經表示：「這部分比較沒有研究。」
告五人之前承諾若入圍的4項都得獎（年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳華語專輯獎、最佳樂團獎），就要請吃400份大麥克，雖然最後只拿到「年度歌曲獎」，仍決定照發400份，但公司覺得數字4不吉利，決定改成發500份，至於發放時間、地點為何？他們還沒定案，「會馬上跟公司討論良辰吉時，再跟麥當勞聯繫，不能造成員工困擾，突然訂500份還是在上大夜班的時段，就有點沒禮貌」。
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