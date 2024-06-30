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金曲獎／告五人豪發500份大麥克！幫記者約汽車旅館開房：我訂VIP

▲告五人成員雲安（左起）、犬青、謙哥出席金曲獎慶功宴，要豪發500份大麥克。（圖／記者陳明中攝）
▲告五人成員雲安（左起）、犬青、謙哥出席金曲獎慶功宴，要豪發500份大麥克。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

第35屆金曲獎29日晚間11點15分圓滿落幕，樂團告五人成員雲安、犬青、謙哥以歌曲《又到天黑》拿下本年度「年度歌曲獎」，聊到此曲是在汽車旅館錄音，3人在慶功宴受訪開玩笑要幫記者預約VIP套房，深夜聊天越來越歪；也因為得獎，他們決定發放500份大麥克，時間地點將在官方臉書公告。

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▲告五人金曲慶功宴。（圖／記者陳明中攝）
▲告五人出席金曲慶功宴，決定發500份大麥克。（圖／記者陳明中攝）
今年「最佳樂團獎」入圍者有：滅火器、露波合唱團、傻子與白痴、告五人、草東沒有派對、大象體操、麋先生，評審團受訪透露最後是「告五人」跟「草東沒有派對」在廝殺，最後頒給草東沒有派對，問及會可惜嗎？3人表示不會，下一張專輯繼續努力，雲安表示：「不想認輸，把自己獻給忙碌！」最後苦笑：「因為入圍第3次了....」

告五人2017年出道至今，總計參加過金曲獎3次，今晚終於拿到第一座金曲獎，結果成員在意的是頒完獎後下台，椅子還沒坐熱就馬上要再上去領獎，犬青說：「我知道要頒獎，但我不知道卻是第一個頒獎人，沒想到台上這麼滑，很緊張！」結果頒獎完下台確定好位置，又被叫上台，讓3人留下深刻印象。

其實《又到天黑》當時是在謙哥家開的汽車旅館錄音，所以能獲獎，對他們來說意義非凡，「很感謝公司，讓我們去汽車旅館錄一張專輯，據我所知這是不太可能的事，因為很胡鬧，但歐美大團都會在車庫錄音，我們想說也來玩玩看，用宜蘭味，結果剛好有汽車旅館」。

聊到汽車旅館，大家話匣子大開，雲安笑說可以幫記者預約VIP套房，犬青附和：「我們幫你預約最大間！」話題越來越歪。

不過《又到天黑》得獎，不會助攻旅館生意興榮，成員透露生意本來就不差，他們曾打算包下一排，卻被謙哥媽媽阻止，因為還是要預留房間給老客戶。謙哥也表示有空就會幫忙處理官網的東西，詢問那客服也是他嗎？謙哥大方承認：「對！」但不會幫忙訂情趣用品，正經表示：「這部分比較沒有研究。」

告五人之前承諾若入圍的4項都得獎（年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳華語專輯獎、最佳樂團獎），就要請吃400份大麥克，雖然最後只拿到「年度歌曲獎」，仍決定照發400份，但公司覺得數字4不吉利，決定改成發500份，至於發放時間、地點為何？他們還沒定案，「會馬上跟公司討論良辰吉時，再跟麥當勞聯繫，不能造成員工困擾，突然訂500份還是在上大夜班的時段，就有點沒禮貌」。

▲告五人首開胡，憑〈又到天黑〉拿下金曲獎年度歌曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲告五人憑《又到天黑》拿下金曲獎「年度歌曲獎」。（圖／NOWnews攝影中心）

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