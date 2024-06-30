金曲獎／孫盛希剛奪歌后「想嫁了」！曝想在小巨蛋求婚　進度曝光

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由於先前孫盛希曾提到暫時不想出專輯，不免讓人好奇，拿到歌后獎盃後是否改變想法？對此，她急忙澄清說，「那個早就反悔了」，因為當時壓力很大，面對這麼快的世界，才會對於做專輯的力量跟意義有點遲疑，「但專輯還是一個很整體性的概念的東西，所以我覺得我還是會發專輯，只是不會那麼短期內，但我會持續準備」。
孫盛希透露，其實今天是抱著平常心來參加典禮，沒想到會得獎，本來目標只有在紅毯，然後好好享受這場秀，但頒獎時聽到「孫」就愣住了，心想「嗯？是我嗎？」且在觀禮的時候，她都不敢和楊乃文說話，看到楊乃文和9m88聊天，也不知道要怎麼加入話題，只敢在典禮結束後，透過鏡頭和對方打招呼。
至於未來發展，她表示還是希望可以拿到最佳製作人獎、最佳作曲人獎及最佳作詞人獎等大獎；感情部分，剛拿到歌后的她就透露「想嫁了」，有給自己一個目標就是「在小巨蛋求婚」，且自己不拘泥一定要男方求婚，「我可以求婚啊」。但她現在還沒有男朋友，加上今年的演唱會的地點也不是小巨蛋，因此這件事情只能先擱置。
孫盛希也透露，這一週洗澡的時候都在想得獎感言，在浴室的時候都會很想哭，心裡會有悸動的感覺，覺得人生滿辛苦的，也會想到家人，一路走過來的路途，大家都看不到，很多經歷的情緒跟起伏都留在心裡。而目前最掛念的就是家人，因為她都沒辦法陪在對方身邊，之前爸爸腰受傷，現在腿會麻，也讓她很擔心，覺得即使自己現在有錢和時間，也沒辦法帶爸爸出去旅行，講到一半忍不住當場落淚，只希望之後可以儘量回去陪伴爸爸，一年大概回去3-5次，「希望爸爸身體健康，保持開心，也要常常聯絡」。
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