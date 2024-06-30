金曲獎／中國歌王歌后入圍者都不來！裘德典禮前離台　公司曝原因

金曲獎／孫盛希剛奪歌后「想嫁了」！曝想在小巨蛋求婚　進度曝光

▲孫盛希在慶功宴上透露「想嫁了」，喊話要在小巨蛋求婚。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫盛希在慶功宴上透露「想嫁了」，喊話要在小巨蛋求婚。（圖／NOWnews攝影中心）

記者朱祖儀／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮在29日晚間順利落幕，由歌手孫盛希獲得最佳華語女歌手獎，晉升為新一代歌后。她在典禮結束後開心舉辦慶功宴，表示已經想好要好好放假，可能會去美國邊玩邊工作。而被問到人生下一步，她則笑說「想嫁了」，也有給自己一個目標，就是在小巨蛋上面求婚，不過現在還沒攻上台北小巨蛋，加上沒有男朋友，所以暫時還不會實行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫盛希表示，拿到歌后獎盃之後，其實沒有太爽的感覺，反而覺得自己馬上回到現實狀態，「我現在是最佳女歌手，我明天開始要幹嘛？」有點煩惱後面的事情。不過她也透露，已經想好要怎麼放假，可能會去一趟美國，但還是會繼續寫歌，主要是邊玩邊工作。

由於先前孫盛希曾提到暫時不想出專輯，不免讓人好奇，拿到歌后獎盃後是否改變想法？對此，她急忙澄清說，「那個早就反悔了」，因為當時壓力很大，面對這麼快的世界，才會對於做專輯的力量跟意義有點遲疑，「但專輯還是一個很整體性的概念的東西，所以我覺得我還是會發專輯，只是不會那麼短期內，但我會持續準備」。

▲孫盛希在慶功宴上透露「想嫁了」，喊話要在小巨蛋求婚。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫盛希表示，本來沒想過自己會得獎，只想專注在紅毯和享受表演當中。（圖／NOWnews攝影中心）
孫盛希透露，其實今天是抱著平常心來參加典禮，沒想到會得獎，本來目標只有在紅毯，然後好好享受這場秀，但頒獎時聽到「孫」就愣住了，心想「嗯？是我嗎？」且在觀禮的時候，她都不敢和楊乃文說話，看到楊乃文和9m88聊天，也不知道要怎麼加入話題，只敢在典禮結束後，透過鏡頭和對方打招呼。

至於未來發展，她表示還是希望可以拿到最佳製作人獎、最佳作曲人獎及最佳作詞人獎等大獎；感情部分，剛拿到歌后的她就透露「想嫁了」，有給自己一個目標就是「在小巨蛋求婚」，且自己不拘泥一定要男方求婚，「我可以求婚啊」。但她現在還沒有男朋友，加上今年的演唱會的地點也不是小巨蛋，因此這件事情只能先擱置。

孫盛希也透露，這一週洗澡的時候都在想得獎感言，在浴室的時候都會很想哭，心裡會有悸動的感覺，覺得人生滿辛苦的，也會想到家人，一路走過來的路途，大家都看不到，很多經歷的情緒跟起伏都留在心裡。而目前最掛念的就是家人，因為她都沒辦法陪在對方身邊，之前爸爸腰受傷，現在腿會麻，也讓她很擔心，覺得即使自己現在有錢和時間，也沒辦法帶爸爸出去旅行，講到一半忍不住當場落淚，只希望之後可以儘量回去陪伴爸爸，一年大概回去3-5次，「希望爸爸身體健康，保持開心，也要常常聯絡」。

▲孫盛希在慶功宴上透露「想嫁了」，喊話要在小巨蛋求婚。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫盛希慶功宴上提到爸爸忍不住哭了。（圖／NOWnews攝影中心）

更多「第35屆金曲獎」相關新聞。

金曲獎／歌后歌王票數曝！孫盛希楊乃文只差2票　熱狗一面倒獲勝

金曲紅毯／電視沒拍到！張秀卿走完紅毯16蹲　馬甲太緊長輩快彈出

直擊／周杰倫親自宣布想「攻上大巨蛋」開唱：8月已經空下來了

張學友昔拒幫哥哥「還千萬賭債」！母下跪求情　他心死斷兄弟關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載