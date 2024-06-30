巴奈突提天安門！IG被大陸人灌爆 她3年前領獎就喊「抗中保台」
阿美族、卑南族混血歌手巴奈（Panai）昨（29）日以《夜婆》勇奪第35屆金曲獎最佳台語專輯大獎，致詞時一句「天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記」引發軒然大波，大陸網友不滿音樂扯政治，「翻牆」灌爆她的IG，其實巴奈3年前就在金音獎台上高喊「抗中保台」，問大家：「現在做音樂不會有錢，你還能不說出心裡的話嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
巴奈2010年開始關注原住民和環境議題，曾經夜宿凱道抗爭1173天，始終強調「沒有人是局外人」，2021年11月她以《愛，不到》專輯拿下金音創作獎評審團獎，在台上說：「現在我們的政府在喊抗中保台，可是今天金音獎，從開始到現在，有哪一個團體在這裡討論過，現在你做音樂不會有錢了，如果你不能誠實說出你心裡的話，為什麼要做音樂？」
昨晚巴奈在金曲獎表示，不要以為流行音樂跟政治沒有關係，「我更想要講的是，雖然我們不一樣的族群在我們這個母親、這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」
對於巴奈再度於公眾舞台觸碰兩岸議題，大陸網友嗤之以鼻，湧入她的IG砲轟：「做音樂初衷就不純粹，非得扯上政治，到時候妳不准領身分證」、「自己是過嘴癮了，把整個獎害了」、「解放台灣勢在必行！」台灣網友則肯定：「謝謝妳的勇敢，我現在才知道天安門跟金曲獎一樣大」、「謝謝妳一直以來的努力和話語，願我們都能在不久的未來驕傲地喊出母親的名字！」
不過也有大陸人對巴奈釋出善意：「非常期待能在大陸看到您的演出，有機會、有心力的話，很謝謝您的創作！」