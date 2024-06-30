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快艇三巨頭解體？Paul George拒執行15億球員選項　傳76人是下家

▲NBA美國職籃洛杉磯快艇球星Paul George今(30)日傳出，將拒絕執行個人下個賽季高達4870萬美元（約新台幣14.9億元）的球員選項，進入到自由球員市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃洛杉磯快艇球星Paul George今(30)日傳出，將拒絕執行個人下個賽季高達4870萬美元（約新台幣14.9億元）的球員選項，進入到自由球員市場。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

快艇三巨頭今夏真將解體？NBA美國職籃洛杉磯快艇當家球星Paul George今（30）日傳出，將拒絕執行個人下個賽季高達4870萬美元（約新台幣14.9億元）的球員選項，進入到自由球員市場。而後續他將與快艇、76人、魔術等隊進行會面，傳出76人是PG最有可能的下家，若是真的成真，76人也將組成由Joel Embiid、Tyrese Maxey、Paul George為首的三巨頭陣容。

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PG拒執行下賽季球員選項　傳76人、魔術等隊想網羅

根據美媒《The Athletic》的名記者Shams Charania報導，Paul George將拒絕執行下個賽季球員選項，並計劃在自由球員市場開啟後，開始與快艇、76人和魔術等隊展開會面。上個賽季Paul George共替快艇出賽74場例行賽，場均能夠貢獻22.6分、5.2籃板、3.5助攻、1.5抄截，但最終快艇則在季後賽首輪不敵獨行俠，無緣奪下隊史首冠。

《ESPN》資深記者Brian Windhorst日前則透露，快艇至今仍未展現出積極留下Paul George的態勢，且依舊只想提供一份3年總價1.53億美元(約新台幣47.5億元)的合約。但PG陣營想追求一份至少4年2.21億美元（約新台幣71億元）的頂薪合約，所以若最終雙方談判破裂，也在預期之中。

勇士過去對PG也有興趣　但如今恐宣告破局

過去也曾傳出金州勇士對Paul George頗感興趣，想要透過交易將他網羅至球隊，過去球團曾和Chris Paul達成了延後合約受保障日期的協議，目的是為了促成重磅交易，而對象很可能就是Paul George，勇士無法直接簽下他，只能用先簽後換的方式。

如今Paul George拒絕執行球員選項，這意味著他將成為自由球員，勇士延攬他的計劃也形同破局，CP3後續大概率也會被勇士裁掉，他可能會在球員生涯末期，以底薪加盟有望爭冠的球隊。


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