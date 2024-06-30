快艇三巨頭解體？Paul George拒執行15億球員選項　傳76人是下家

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根據美媒《The Athletic》的名記者Shams Charania報導，Paul George將拒絕執行下個賽季球員選項，並計劃在自由球員市場開啟後，開始與快艇、76人和魔術等隊展開會面。上個賽季Paul George共替快艇出賽74場例行賽，場均能夠貢獻22.6分、5.2籃板、3.5助攻、1.5抄截，但最終快艇則在季後賽首輪不敵獨行俠，無緣奪下隊史首冠。
《ESPN》資深記者Brian Windhorst日前則透露，快艇至今仍未展現出積極留下Paul George的態勢，且依舊只想提供一份3年總價1.53億美元(約新台幣47.5億元)的合約。但PG陣營想追求一份至少4年2.21億美元（約新台幣71億元）的頂薪合約，所以若最終雙方談判破裂，也在預期之中。
勇士過去對PG也有興趣 但如今恐宣告破局
而過去也曾傳出金州勇士對Paul George頗感興趣，想要透過交易將他網羅至球隊，過去球團曾和Chris Paul達成了延後合約受保障日期的協議，目的是為了促成重磅交易，而對象很可能就是Paul George，勇士無法直接簽下他，只能用先簽後換的方式。
如今Paul George拒絕執行球員選項，這意味著他將成為自由球員，勇士延攬他的計劃也形同破局，CP3後續大概率也會被勇士裁掉，他可能會在球員生涯末期，以底薪加盟有望爭冠的球隊。