全台18縣市亮「高溫燈號」！午後嚴防大雷雨 恐達豪雨等級
今天天氣依舊熱烘烘，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，全台各地在太平洋高壓影響下，最高溫都可來到攝氏36至38度，且中午過後的大雷雨要特別防範，預估今日至週四（6/30至7/4），午後對流影響範圍大，且降雨可能達豪雨等級。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日至週四，台灣都在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達攝氏36至38度，甚至更高；因此要注意防曬、防中暑，避免熱傷害，今日各地區氣溫分佈上北部攝氏25至37度，中部攝氏24至38度，南部攝氏24至37度，東部攝氏23至36度。
中央氣象署也發布「高溫資訊」，受西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣更有焚風發生的機率。
⚠️高溫橙色38燈號：臺東縣
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
⚠️高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣
吳德榮說明，今日至週四，台灣仍在太平洋高壓西側，由於「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後會有對流發展，今日西南部不定時有局部陣雨，午後對流的影響範圍擴大，應注意局部「大雷雨」及「豪雨」的威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」。
吳德榮補充，時間到了週五、週六（7/5、7/6）後，太平洋高壓略增強，午後對流減弱、範圍縮小，大多侷限在山區，平地降雨有所趨緩。