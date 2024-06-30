氣溫越高折扣越多！這一鍋穿背心最低3折　青花驕午餐宵夜都優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
夏日天氣熱爆，「這一鍋皇室秘藏鍋物」7月1日至7月31日，祭出三重高溫優惠，「氣溫越高折扣越多」，出示手機天氣APP，依顯示溫度，享有對應折扣，氣溫30度打7折、氣溫35度打65折，以此類推，共有19道熱門食材可選擇；每週三同桌四人穿著背心或是小可愛用餐，可享有四人套餐下殺3折優惠，最便宜套餐只要984元優惠價（原價3280元），有夠划算；消費者至這一鍋官方臉書指定貼文留言，可抽獎價值1680元雙人套餐券。
📌這一小鍋：全新濃郁「濃奶起司鍋」
這一小鍋7月推出全新湯底「濃奶起司鍋」，放入外型可愛的起司磚，好像在鍋中泡湯、慢慢融化好療癒。7月1日至7月14日至指定門店用餐，湯底升級濃奶起司鍋，即贈送科學麵乙包。適用門店：台北誠品南西店、桃園台茂店、桃園新光青埔店、中壢家樂福店、台中麗寶店、台中秀泰文心店、嘉義秀泰文化店。
📌王品青花驕：下午茶、宵夜爽吃「平日雙人商業套餐」優惠
王品集團青花驕7月31日前，平日週一至週五16:00前或21:00後，憑LINE限定截圖畫面，到店可享雙人商業套餐優惠價1199元，爽吃鍋底青花椒麻辣鍋/酸菜白肉鍋2選1、肉品牛培根/特選豬梅花/滑嫩去骨雞腿肉3選1、彩蔬寶盒1份丸滑鮮蝦滑/墨魚滑/青花驕特色綜合丸3選1，搭配副食及飲品，划算開吃排隊美味鍋。提醒大家，台北中山北店不適用。