王義川批趕走台積電 張善政反譏民進黨「飯沒煮熟就掀鍋」
桃園市長張善政今（30）日出席民眾黨立委吳春城服務處揭牌，他強調，吳春城曾鼎力支持韓國瑜跟自己搭擋參選正副總統，兩人是多年好友。對於民進黨政策會執行長王義川批評他「趕走台積電」、「對不起桃園人」，張善政則哈哈大笑回應，當初民進黨政府「飯還沒煮熟就掀鍋了，當然煮不熟嘛！」
記者林詠青／綜合報導
民眾黨立委吳春城桃園服務處今天揭牌，桃園市長張善政一早就到場致意。張善政表示，他與吳春城已是多年好友，「若干年前，我跟韓國瑜搭配的時候，他就非常支持。」張善政並指出，這次民眾黨與國民黨共同推動國會改革，對國家是非常重要的大事，「我想不分黨派，我們應該一起來支持國會改革！所以我來替他打氣。」
有關民進黨政策會執行長王義川重提台積電放棄龍潭廠一事，並批評張善政「趕走台積電」、「對不起桃園人」，張善政則先是哈哈大笑好幾聲，並回應：「我想台積電怎麼離開的，當時選舉的時候，從我們的院長到縣市長都來這邊，飯還沒煮熟就掀鍋了，當然煮不熟嘛！對不對？」張善政強調，整件事情的來龍去脈大家都很清楚，「我想現在不用再講這個事」。
媒體追問，國民黨想要推動《選罷法》修法，提高罷免門檻，張善政怎麼看？他則低調表示，國民黨主席朱立倫已有說明，「我不再補充」。