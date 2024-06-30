Thompson對加盟湖人感興趣！詹皇可為他降薪　勇士願幫忙先簽後換

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最近兩周以來，Thompson和勇士幾乎沒有任何溝通，也沒有提出任何報價，這位4冠功臣預計離開灣區，成為一名自由球員，而湖人、獨行俠和快艇等多支擁有薪資空間的球隊將會對他展開追求。
根據《The Athletic》報導，LeBron James有興趣為市場上「球星等級」的自由球員減薪，而Klay Thompson的名字也在那份名單之中，湖人隊還擁兩個首輪選秀權以及多份可供匹配的合約可供交易，紫金軍今夏沒有理由不大幅改善其陣容。
勇士休賽季重整 願意幫K湯先簽後換
至於勇士方面，他們已經退出Paul George的競爭行列，而且也可能失去Thompson的，Chris Paul則可能被裁掉，Andrew Wiggins被擺上貨架，他們將迎來一個大型重整的休賽季。
快艇隊、湖人隊和獨行俠隊是目前追求Thompson的球隊中的有力競爭者，勇士隊也願意參與先簽後換的交易來幫助後者拿到更好的合約，無論是出於什麼樣的目的，當這個消息出來時，意味著一個時代的正式結束。
Klay Thompson在勇士生涯成為：4次總冠軍得主、5次全明星、2次NBA最佳陣容、最佳防守陣容、季後賽三分球總數史上第二、單場比賽投進最多三分球紀錄（14 次）、單節投進最多三分球紀錄、11次運球就砍下60分。