5大水樂園優惠！六福村穿比基尼399、小人國188元　衝台北親水節

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新竹六福村水樂園夏天熱門比基尼優惠來了！即日起至9月8日，到「六福水樂園」現場購票，穿著比基尼、三角泳褲、藍白拖鞋，或秀出4至6塊腹肌，可享門票399元優惠（原價799元）；穿著露臍裝現場購票，則可享暢玩六福水陸雙樂園899元優惠。設籍桃竹苗的鄉親（或身分證字號開頭為H、J、O、K），出示身分證件，或幼童、學童出示健保卡與戶口名簿，只要299元優惠價就能玩水樂園。
📌桃園小人國：穿「全身粉紅」水陸雙樂園下殺188元
桃園小人國主題樂園暑假「2024青春粉無敵」暢玩水陸優惠，15歲至26歲民眾，憑本人身分證件現場購票，搭配穿著粉紅上衣、粉紅褲／裙或粉紅鞋，任一件單品即可享優惠票價388元（原價1050元）；穿著粉紅上衣＋粉紅褲／裙，可享入園門票288元；從頭到腳穿著「全身粉紅」的上衣、褲子／裙子或鞋子，下殺最便宜188元優惠價。
而7月1日至7月5日、7月8日至7月12日限定期間，在14:00後進入小人國，不分票種、入園通通299元（原價1050元）。
📌台中麗寶樂園：「加100元」暢玩水陸
台中麗寶樂園即日起至9月1日，推出「海陸空3選2 任你玩」優惠活動，在探索世界或馬拉灣現場購票「加價100元」，就能升等暢玩「水陸雙園」或「雙園擇1加摩天輪」；現在加入麗寶樂園渡假區APP會員直接免費升等。
📌雲林劍湖山世界：姓名有水499元！中部8縣市鄉親也有優惠
雲林劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」今夏開園了！即日起至9月1日，推出「命中有水」姓名對對碰活動，民眾姓名有「水」或帶有部首「氵」相關字，舉凡陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」都符合優惠資格，憑身分證件或駕照檢驗（如持健保卡需搭配戶口名簿影本）現場購票，可享水陸暢玩499元優惠（原價999元，約5折）。
同時還推出中部8縣市鄉親優惠，憑身分證居住地為台中市、南投縣、苗栗縣、彰化縣、新竹縣、新竹市、嘉義市、雲林縣，或身分證號英文開頭為B、L、M、K、N、J、O、I、P，一人出示本人有效證件現場購票，可享兩人同行1198元暢玩水陸設施（原價1998元，約6折），再贈送乙張千元折價券，可在園區內餐廳及商店使用；每次至多購買2組，優惠不併用。
📌台北自來水園區：2024台北親水節開幕
「2024台北親水節」在台北自來水園區沁涼開幕啦，現場設有刺激的8m高叢林滑水道、百年博物館前方可愛滑水道，2座充氣滑水道可以限時連續玩兩週。今6月30日全票50元、優待票25元，7～8月夏季票價全票80元、優待票40元，就近衝一波消暑吧。