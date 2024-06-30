海水「一片紅」熱到發燙！台灣海峽飆30度 颱風被壓到長不出來
炎熱的夏天讓人有夠難受，而除了陸地高溫狂飆外，其實海洋的溫度也高的驚人，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，近日台灣周遭海域的溫度都比往年平均更高，台灣海峽更是達到攝氏30度，而極端的高溫主要都受到太平洋高壓影響，更直接壓制熱帶系統、颱風的發展。
記者張志浩／綜合報導
「高海溫，熱的發燙」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（29）日貼出海溫圖，說明「從菲律賓東方、台灣附近、南海海水熱的發燙，連台灣海峽海溫也達到攝氏29、30度，都比往年平均還要高一點。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，因為目前太平洋高氣壓相當強勢，壓制了熱帶系統、颱風的發展，而從「海水熱焓量」、暖水層的厚度為切入點，也能發現，「整個西北太平洋中低緯度能量豐沛，如果這時候有颱風發展起來，那真的不得了，只是就是那個高壓稱霸，低壓沒戲。」
中央氣象署天氣預報中心主任陳怡良則補充，今年6月就開始出現的連續高溫，主要都是受到太平洋高壓增強影響，加上「偏南風」的環境帶來暖濕空氣，因此感受上特別悶熱，而「梅雨季縮短、夏天變長、溫度越來越熱」等議題，在短期的年與年之間都會有震盪，不會有穩定的趨勢，不過在長期統計上，一年之中「暖的天數」增加明顯，高溫在未來會是越來越棘手的問題。