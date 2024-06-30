暖男形象再+1！韓國瑜為生病的「她」錄打氣影片 這一細節太貼心
立法院長韓國瑜自從上任以來，就頻被冠上暖男稱號，除了母親節時贈送康乃馨給立委，在立院朝野爆發肢體衝突後，還送上花籃慰問掛彩的立委，就連時任衛福部長薛瑞元在備詢時聲音沙啞，韓也貼心提醒可以帶熱茶，暖男形象跨越藍綠。國民黨立委洪孟楷今（30）日再曝韓國瑜善舉，他特地錄影為一名正與病魔對抗的奶奶加油打氣，當中還有許多細心之處。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷今天在臉書透露，他上周有個私下行程，陪同韓國瑜前往地方信仰中心參拜，其中有兩位孝順的孫子特地遠從高雄北上，希望請韓錄影片給正與病魔對抗的奶奶。
洪孟楷進一步說道，韓國瑜並未因行程繁忙而草率了事，而是在錄影前詢問奶奶現況以及有何棘手之處，得知奶奶非常堅強，不想麻煩別人、也怕晚輩花錢，所以不願意找看護來照顧自己，且每天都要抄經念佛，因此韓在錄影時特別強調，「一定要讓別人照顧自己，別讓晚輩煩惱，還有每天做的功課都要做」。
洪孟楷更提到韓細心之處，在錄影前5秒，韓還不忘確認奶奶是哪裡人，當得知是客家鄉親後，便以客家話來祝福跟結語。
洪孟楷強調，雖然只是簡單一句問候，但看得出韓國瑜面面俱到，覺得能夠讓奶奶開心，比什麼都較重要，他也期盼奶奶身體健康、早日康復。