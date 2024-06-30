本周咖啡優惠！7-11買7送7、全家買3送3都可寄杯　星巴克買一送一

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📍門市｜即起至6月30日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾濃萃美式買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾一顆檸檬青茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香橙果纖風味系列買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯熱黑糖珍珠燕麥奶／特大杯冰胭脂珍珠歐蕾任選買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜即起至6月30日
◾濃萃美式17杯520元，6.1折（原價50元、特價31元）
◾厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾風味系列指定冰飲任選12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡系列10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
📍APP｜即起至7月1日
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜6月10日至7月31日
購買以下指定咖啡轉贈，送厚乳拿鐵買一送一連結
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯組168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原90元、特價68元）
📍APP｜限7月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜即起至7月9日
CITY指定系列全品項大杯以上第2杯半價，以下舉例換算：
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾香橙果纖風味氣泡凍飲第2杯半價，7.5折（原價85元、特價64元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至6月30日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限7月1日10:00開賣，限全盈+PAY支付
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜限7月1日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜限7月6日開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯冰泰式厚椰拿鐵3杯170元，6.7折（原價85元、特價57元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月29日至7月5日
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
包含：洛神花／紅柚綠茶／冬瓜／草莓
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.6折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
🟡星巴克
開工不憂鬱，從收假喝到上班。6月30日周日限定，當天上午11時至晚間8時到全台門市，特大杯黑咖啡系列買一送一，品項包括美式／特選美式／每日精選／冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡系列。
7月1日周一限定，當天上午11時至晚間8時到全台門市，特大杯冰飲買一送一，但不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及酒精飲料。
🟡全聯福利中心
📍門市｜即日起至7月11日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜即起至6月30日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即日起至7月9日
◾大杯經典美式買3送3，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯經典拿鐵買3送3，5折（原價55元、特價28元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券），至6月30日
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡第2杯18元，6.1折（原價80元、特價49元）購買連結
◾特大杯冰一顆檸檬紅茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
◾特大杯冰一顆檸檬青茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結