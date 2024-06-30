鞋槓人生／Area 02上半年銷售前五名大公開！榜單竟不見這2雙？

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大隻哥首先提到排行第五名的鞋，是KOBE 8代的《COURT PURPLE》，認為這雙的價格相較其他Kobe系列鞋款較為親民，「我覺得這雙鞋算是Kobe的紫金配色之一，然後再來就是它融合了許多8跟24在裡面。而且它是近一兩年相對便宜的Kobe鞋款，大家比較好能夠入手。」
而第四名則是之前節目曾介紹過的亞瑟士的《CEL-KAYANO 14》，第三名則為《NIKE VOMERO 5》。談到這雙VOMERO 5，大隻哥則表示，「這雙鞋其實我們介紹過很多次了，它是一雙非常熱門的款式，然後加上它有很多的配色，其實到現在還有很多的小朋友、年輕人也好，女生也好，都還是非常喜歡。」
熱銷排行榜第二名則由《ADIDAS YEEZY SLIDE》拿下，儘管是一雙拖鞋，但18哥提到為何這雙YEEZY SLIDE如此熱銷，「穿拖鞋非常舒服，尤其是夏天的時候。而且這雙鞋以它的材質跟整個搭配來講，都是非常出色，然後它穿起來真的會彈，甚至比很多人的球鞋穿起來更為舒服。」
有哪些遺珠未能入選 主持人點名倒勾、白Force
至於第一名最終則由《NIKE DUNK LOW的GREY FOG》給拿下，這雙白灰配色的低筒鞋，也深受各個年齡層民眾的喜愛。而有沒有哪雙遺珠之憾並未入榜，主持人則紛紛點名倒勾、白Force系列，認為原先以為會有這些經典鞋款。