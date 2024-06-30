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大谷翔平第26轟助陣！道奇11局上海灌7分成功搶勝　14：7力退巨人

▲MLB美國職棒洛杉磯道奇今（30）日續在客場出戰舊金山巨人，日籍球星大谷翔平率先在3局上開轟，個人本季第26轟出爐，道奇則靠著11局上的一輪猛攻，單局攻下7分，終場就以14：7擊敗巨人，系列賽扳回一城。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒洛杉磯道奇今（30）日續在客場出戰舊金山巨人，日籍球星大谷翔平率先在3局上開轟，個人本季第26轟出爐，道奇則靠著11局上的一輪猛攻，單局攻下7分，終場就以14：7擊敗巨人，系列賽扳回一城。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（30）日續在客場出戰舊金山巨人，雙方進行系列賽三連戰的第2場比賽，昨日比賽巨人以5：3笑納勝利，而道奇日籍球星大谷翔平此戰則在3局上開砲，一棒將球扛出最遠的中外野大牆，個人本季第26轟出爐。今日比賽雙方則鏖戰至延長賽，道奇則靠著11局上的一輪猛攻單局攻下7分，終場就以14：7擊敗巨人，系列賽扳回一城。

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本場比賽巨人採取投手車輪戰，由左投Erik Miller擔綱先發，至於道奇則推派強投Tyler Glasnow迎戰。而此戰前半段雙方則形成打擊大戰，巨人隊1局下率先有攻勢，開路先鋒Jorge Soler敲出二壘安打，隨後並靠著隊友的高飛犧牲打回來得分，巨人首局取得1：0領先。

大谷3局上率先開砲　個人本季第26轟出爐
 
但道奇很快有所回應，2局上靠著Miguel Rojas在2出局三壘有人情況下，一棒敲出越過二壘手頭頂的適時安打，幫助球隊扳平比分。3局上道奇再靠著大谷翔平開轟，將球扛出中外野大牆，這是一發陽春砲，幫助道奇3局上打完取得2：1領先。

3局下巨人攻勢更為兇猛，團隊單局一共掃出4支安打，並獲得2次四壞保送，此局猛灌4分，再度將領先要回。4局上道奇團隊也敲出4支安打，大谷翔平、Freddie Freeman也獲得四壞保送，道奇單局也攻下4分；5局下巨人再添一分，雙方就這樣你來我往，5局打完戰成6：6平手。

比賽來到10局上，道奇靠著Miguel Rojas的適時安打，幫助球隊搶下1分，取得7：6領先。10局下巨人面對到道奇37歲老將Daniel Hudson，一出局時David Villar代打建功，一棒敲出深遠二壘安打，巨人再度追平，隨後LaMonte Wade Jr.獲得四壞保送、Heliot Ramos敲出內野安打，巨人1出局攻佔滿壘，但Bailey、Chapman後續都無緣建功，巨人此局錯失大好關門機會

道奇11局上海灌7分　奠定此戰勝利基礎

11局上道奇展開兇猛攻勢，大谷翔平率先靠著故意四壞上壘，隨後Will Smith、Freddie Freeman等人接連敲出適時安打，道奇在此局單局敲出5支安打，猛灌7分；隨後巨人在11局下則是沒有添得分數，道奇終場就以7分之差擊敗巨人，系列賽前2戰打完，雙方各取得1勝、1敗

總計道奇日籍球星大谷翔平，此戰4個打數敲出1支安打，而這支安打就是3局上的全壘打，並選到2次四壞保送，但也被三振2次。賽後大谷的打擊率則為0.321，OPS則為1.048。


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