大谷翔平第26轟助陣！道奇11局上海灌7分成功搶勝　14：7力退巨人

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大谷3局上率先開砲 個人本季第26轟出爐
但道奇很快有所回應，2局上靠著Miguel Rojas在2出局三壘有人情況下，一棒敲出越過二壘手頭頂的適時安打，幫助球隊扳平比分。3局上道奇再靠著大谷翔平開轟，將球扛出中外野大牆，這是一發陽春砲，幫助道奇3局上打完取得2：1領先。
3局下巨人攻勢更為兇猛，團隊單局一共掃出4支安打，並獲得2次四壞保送，此局猛灌4分，再度將領先要回。4局上道奇團隊也敲出4支安打，大谷翔平、Freddie Freeman也獲得四壞保送，道奇單局也攻下4分；5局下巨人再添一分，雙方就這樣你來我往，5局打完戰成6：6平手。
比賽來到10局上，道奇靠著Miguel Rojas的適時安打，幫助球隊搶下1分，取得7：6領先。10局下巨人面對到道奇37歲老將Daniel Hudson，一出局時David Villar代打建功，一棒敲出深遠二壘安打，巨人再度追平，隨後LaMonte Wade Jr.獲得四壞保送、Heliot Ramos敲出內野安打，巨人1出局攻佔滿壘，但Bailey、Chapman後續都無緣建功，巨人此局錯失大好關門機會。
道奇11局上海灌7分 奠定此戰勝利基礎
11局上道奇展開兇猛攻勢，大谷翔平率先靠著故意四壞上壘，隨後Will Smith、Freddie Freeman等人接連敲出適時安打，道奇在此局單局敲出5支安打，猛灌7分；隨後巨人在11局下則是沒有添得分數，道奇終場就以7分之差擊敗巨人，系列賽前2戰打完，雙方各取得1勝、1敗。
總計道奇日籍球星大谷翔平，此戰4個打數敲出1支安打，而這支安打就是3局上的全壘打，並選到2次四壞保送，但也被三振2次。賽後大谷的打擊率則為0.321，OPS則為1.048。