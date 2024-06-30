才15歲就得淋病！治不好喊「沒戴比較爽」　醫無奈嘆：難以想像

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂謹亨指出，診所性傳染病的患者比醫院多，最常見是淋病、菜花，甚至有梅毒、愛滋的患者，且年齡層有時低到令人難以想像，而針對性病高危險群病人，呂謹亨也點出5項重要的預防之道：
🟡全程戴保險套 (包含口交)
🟡接種HPV疫苗
🟡定期篩檢性傳染病
🟡性伴侶也要篩檢及治療
🟡若不幸得病，盡快就醫避免延誤病情
針對愛滋病，呂謹亨也提醒，現在有「事前藥（PrEP）」與「事後藥（PEP）」兩種。事前藥較方便且便宜，但要在發生性行為前24小時內服用共2顆，發生後再連續服用共2天；若要長期預防則要持續1天服用1顆。事後藥則要在發生性行為之後的72小時內服用，持續服用28天。
事實上，根據疾管署資料，國際間近年梅毒及淋病疫情呈現上升趨勢，且新生兒先天性梅毒數亦也上升，台灣去年新增確診通報梅毒感染人數計9941人、淋病8257人，「不安全性行為」是主要感染原因。與2022年相比，梅毒上升2%、淋病上升3%；若依年齡層分析，15至24歲族群梅毒、淋病增幅最為明顯，梅毒2023年，上升19%；淋病2023年上升7%。
疾管署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染，梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」；淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。