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才15歲就得淋病！治不好喊「沒戴比較爽」　醫無奈嘆：難以想像

▲一名15歲的少年年紀輕輕就患有淋病，就醫診斷、治療後，卻還是忍不住進行無套性行為，令醫師傻眼。（圖／shutterstock）
▲一名15歲的少年年紀輕輕就患有淋病，就醫診斷、治療後，卻還是忍不住進行無套性行為，令醫師傻眼。（圖／shutterstock）

記者張志浩／綜合報導

一名15歲的少年年紀輕輕就患有淋病，就醫診斷、治療後，卻還是忍不住進行無套性行為，讓醫師相當頭痛，童綜合醫院泌尿科主治醫師呂謹亨分享，日前這名淋病患者因危險性行為罹患淋病，但忍不住又發生性關係，且未使用保險套，讓他感慨「一味的禁止，有時反而有反效果」。呼籲民眾性病的感染年齡層下修，務必做好預防措施。

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呂謹亨分享，自己有一名15歲的淋病患者，尿道一直有黃白混濁的分泌物，到診所做性病篩檢和治療後，苦心勸他要休養一段時間，且不要再危險性行為，但是一個月後，雖然症狀因打針吃藥後改善，但實在是忍不住，又再度發生性行為，且細問後還是沒有戴保險套，患者甚至回覆「沒有帶比較有感覺。」

▲男性如果有不想愛愛、脾氣差，可能要小心是「男性更年期」，泌尿科醫提供十大症狀報你知。（示意圖／取自unsplash）
▲15歲的淋病患者因爲忍不住，又再次進行危險性行為，還自述不使用保險套比較有感覺。（示意圖／取自unsplash）
呂謹亨指出，診所性傳染病的患者比醫院多，最常見是淋病、菜花，甚至有梅毒、愛滋的患者，且年齡層有時低到令人難以想像，而針對性病高危險群病人，呂謹亨也點出5項重要的預防之道：

🟡全程戴保險套 (包含口交)
🟡接種HPV疫苗
🟡定期篩檢性傳染病
🟡性伴侶也要篩檢及治療
🟡若不幸得病，盡快就醫避免延誤病情

針對愛滋病，呂謹亨也提醒，現在有「事前藥（PrEP）」與「事後藥（PEP）」兩種。事前藥較方便且便宜，但要在發生性行為前24小時內服用共2顆，發生後再連續服用共2天；若要長期預防則要持續1天服用1顆。事後藥則要在發生性行為之後的72小時內服用，持續服用28天。

▲不想性病上身，安全性行為是自保之道。（圖／翻攝自Pixabay）
▲泌尿科醫師提醒，進行性行為時，全程戴保險套是防範性病的最佳解答。（圖／翻攝自Pixabay）
事實上，根據疾管署資料，國際間近年梅毒及淋病疫情呈現上升趨勢，且新生兒先天性梅毒數亦也上升，台灣去年新增確診通報梅毒感染人數計9941人、淋病8257人，「不安全性行為」是主要感染原因。與2022年相比，梅毒上升2%、淋病上升3%；若依年齡層分析，15至24歲族群梅毒、淋病增幅最為明顯，梅毒2023年，上升19%；淋病2023年上升7%。

疾管署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染，梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」；淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

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