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楊乃文沒得歌后！《Flow》被公認是「神專」　紅毯撞臉好萊塢巨星

▲楊乃文雖然沒拿下金曲歌后，但新作《Flow》被公認是「神級專輯」，紅毯造型也被誇讚媲美某位好萊塢女神。（圖／亞神音樂提供）
▲楊乃文雖然沒拿下金曲歌后，但新作《Flow》被公認是「神級專輯」，紅毯造型也被誇讚媲美某位好萊塢女神。（圖／亞神音樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

「搖滾女爵」楊乃文獲得今年金曲獎8項大獎提名，昨（29）日獎項全數揭曉，她挑戰第二座女歌手獎失利，只差孫盛希2票，為公認的大遺珠，不過樂迷認為她雖敗猶榮，盛讚入圍作品《Flow》是「神級專輯」，也指出紅毯造型神似好萊塢巨星凱特布蘭琪。

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楊乃文4年磨一劍，新專輯《Flow》和11位搖滾歌手、音樂創作人合作，製作人陳君豪昨晚拿下最佳專輯製作人獎，設計師吳建龍獲頒最佳裝幀設計獎，楊乃文個人和歌后獎座失之交臂，知名部落客時尚編輯的真心話發文表示：「再強調一次，《Flow》是神專，不管得不得獎。」

▲楊乃文紅毯造型也被誇讚媲美某位好萊塢女神。（圖／亞神音樂提供）
▲楊乃文星光大道整體造型神似凱特布蘭琪。（圖／亞神音樂提供）
貼文一發布，大批網友大表認同，「是神專」、「超級好聽的一張專輯」、「神專，完全同意」、「乃文很棒」、「推！2023神專」、「沒錯！這張很強」、「心中的最佳女歌手！這張專輯真的很讚」、「無可取代的神專！」

楊乃文配合專輯概念，走星光大道時選穿法國精品大牌Celine的改良式西裝，俐落又時髦，搭配總價超過700萬元的Harry Winston珠寶，被多家媒體評為第一美，時尚編輯的真心話發現她的小捲中長髮、霓虹眼妝和一身中性打扮，與奧斯卡影后凱特布蘭琪有些相似，「雖然我不太明白她的髮型，但看直播的動態神韻有點像凱特布蘭琪。」

▲楊乃文下半年會在台灣開唱。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊乃文凌晨出席慶功宴，透露下半年會在台灣開唱。（圖／NOWnews攝影中心）

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