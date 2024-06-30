蟬聯5年！新竹市關新里　平均綜合所得超過461萬

財政部發布111年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊，根據統計，2022年度「最富里」由已連續5年拿下第一的新竹市東區關新里拿下，平均年所得 461.1 萬元，也是第一個平均所得衝破 460 萬元的鄰里。第二名至第五名，分別為新竹市北區大同里388.7萬、新竹縣竹北市中興里347.5萬元、台北市士林區永福里342.5萬元、新竹縣竹北市東平里336萬元。
記者林莞茜／綜合報導
2022年綜所稅申報戶共662.96萬戶，申報總所得及各縣市平均所得，都較上年明顯增加，而新竹市也因新竹科學園區效應，使得綜合所得平均數達174.5萬元，已連續5年蟬聯最富有城市，新竹縣緊接在後，同時還連續兩年超車台北市達159.3萬元，台北市排名第三，綜合所得為147.1萬元。
至於鄰里排名，被稱為「竹科新貴」聚集地的新竹市東區關新里，同樣連5年蟬聯冠軍寶座，綜合所得平均數461.1萬元、中位數354.3萬元，同時也是個均富的鄰里；而新竹市北區大同里，則以綜合所得平均數 388.7 萬元拿下第二名，不過相較之下，該鄰里的中位數為 72.6 萬元；接著第三的是新竹縣竹北市中興里，綜合所得平均數為347.5萬元；第四是台北市士林區永福里342.5萬元，第五為新竹縣竹北市東平里336萬元。