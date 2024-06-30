從未稱護照被冒用 沈伯洋嗆王鴻薇：造謠仔！雙標仔！
民進黨立委沈伯洋日前揭露自己身分在國外遭冒用，不僅以他的名義入境該國並出席會議，甚至他的名字到旅館報到，被發現後人就不見了，藍委王鴻薇支持調查，而沈伯洋則直疑是替誰在要資料，更反嗆對方是「造謠仔！雙標仔！」從過去就把沒做過的事、講過的話塞給他，此外若真關心他的安危，為何趕快支持立委去中國必須報準的法案。
記者陳威叡／台北報導
對於王鴻薇力挺要求徹查身分遭冒用一事，沈伯洋痛批是「造謠仔！雙標仔」，造謠部分從之前反對國會擴權時，他包三角巾被王說成「頭包紗布」，再到管制中配事件，都是把沒有做過的事、講過的話塞給他，更反駁稱自己從未講過冒用護照的事情。
至於雙標仔部分，沈伯洋說明，如果王是關心他安全和殺身之禍，反問現在立委去哪個國家最危險？不就是中國嗎？為什麼不趕快支持立委去中國必須報準的法案，這才是現在最重要的事情。
沈伯洋指出，藍白聯手卻把該案卡在程序委員會，批評王鴻薇是實實在在的雙標仔，如果真的在意立委的人身安全，就應該支持現在推動的法案，而不是針對國外人權會議，還想要去要有國外人權會議的資料。
沈伯洋表示，人權會議有很多工作者是在獨裁國家，如果這些事情被披露，反而會引來造成殺身之禍，王鴻薇一直在意不重要的事情，這就是國民黨現在的伎倆。