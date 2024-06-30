Steam夏季特賣開跑！遊戲不到1折：《巫師3》86元、塔防遊戲24元
遊戲平台 Steam 一年一度的「夏季特賣會」終於登場了！即日起至台灣時間7月12日凌晨1時，線上多款大作限時優惠啟動，不少經典作品更是「打到骨折」，從0.5折到8折通通都有，包括《巫師3》本體只需新台幣86元、《文明帝國6》只要新台幣89元，都是百元有找的佛心價格，《NOWnews》也整理幾款折扣超多、創歷史新低價的推薦遊戲。
記者張志浩／綜合報導
Steam 夏季特賣會中，除了經典遊戲大推優惠外，最令人期待的就是去年年底與今年初的部份大作都迎來首次折扣，包括《幻獸帕魯》首度折扣8折，索尼互動娛樂發行的《地平線 西域禁區》也獲得首度折扣8折，前作《地平線 期待梨明》則25折、中世紀領主模擬器《莊園領主》則有75折優惠；而前幾年風靡全球的《霍格華茲的傳承》，也以4折價，新台幣676元上架。
此外，Steam 本次特別加開「夏日特賣精選重大折扣」專區，專區中不乏許多超人氣遊戲，且優惠價通通都是1折起跳：
📍《巫師 3：狂獵》：-90%、新台幣86元
📍《文明帝國 6》-95%、新台幣 89元
📍《火線獵殺：野境》-90%、新台幣141元
📍《火線獵殺：絕境》-90%、新台幣169元
📍《戰地風雲 V》-93%、新台幣97元
📍《戰地風雲 2042》-90%、新台幣59元
📍《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》-90%、新台幣 66元
📍《冰封龐克》-90%、新台幣48元
📍《極樂迪斯可 最終版》-90% 新台幣56元
📍《Celeste》-90%、新台幣32元
📍《全軍破敵：幕府將軍2》-90%、新台幣85元
📍《Castle Crashers》-90%、新台幣26元
📍《出賽準備 Assetto Corsa》-90%、新台幣31元
📍《HUMANKIND》-90%、新台幣139元
📍《侏羅紀世界：進化 2》-90%、新台幣128元
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