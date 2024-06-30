楊乃文被封省字一姐！粉絲挖她演唱會最長1句話 無厘頭發言萌翻
第35屆金曲獎在昨（29）日順利落幕，歌手楊乃文總共入圍8項大獎，最後卻僅抱回2獎項，雖然這次沒有上台致詞的機會，楊乃文過去超省話的片段也被挖出，她在第11屆金曲獎封后時僅表示：「謝謝大家，謝謝」，更有粉絲曝光她過去在演唱會上說過最長的一句話，超無厘頭發言萌翻網友。
記者吳昕蓓／綜合報導
有粉絲在threads上透露，「看到有人在說楊乃文是省話一姐，這是真的。」直言看過楊乃文的3場演唱會，但她說過最多的話竟然是表示：「我最近發現一件事，越貴的褲子，穿起來越瘦。」接著就不間斷唱歌直到演唱會結束，釣出其他粉絲補充，楊乃文最近最長的聊天環節說的是「我昨天沒睡好，一直想辦法要睡回去，結果就夢到一群人裸體在打疫苗。」
粉絲接連爆料，「當年在台大體育館，我只記得她說『不要跳』，哈哈！」、「我也有印象，忘記哪一場，她說『嗯…要說什麼？繼續唱歌好了』，然後她就繼續唱，真的很超值？」、「還有，『又到了talking時間』，過了五秒，唱歌」，楊乃文超省話的可愛反應讓網友笑成一團，還有網友表示，楊乃文是真的很努力想話題了，不是想耍帥。
楊乃文過去曾在節目上透露，自己的省話是源自於容易緊張，「不習慣在大家面前講話，所以我覺得簡短就好了」，事實上，楊乃文在慶功宴上被問到為何那麼省話？自己也忍不住笑出來直呼，「我是救超時的人欸，不要說80秒，我能撐到10秒就不錯」，直率性格相當討喜。