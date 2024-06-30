千呼萬喚始出來！「最正NBA記者」宮河麻耶7月5日幫樂天桃猿開球

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去年宮河麻耶由於簽證問題沒能登場開球，讓不少人感到非常遺憾，但她和球隊謹記球迷期待，今年終於能在集團日當日相見歡。宮河直呼：「為了與10號隊友們見面，一切等待都是值得的！期待在球場展現元氣與活力，與大家一同同樂！」
宮河麻耶曾擔任 NBA 勇士隊隨隊記者，因此常常在賽場邊出現採訪聯盟球星們，一度被封為「最正NBA記者」，在人氣也很高，2022年她也一度前往臺北和平籃球館幫P.League+富邦勇士開球。
宮和麻耶擁有日本與荷蘭的血統，也讓她有著深邃的五官，除了是媒體人之外，也是日本樂天旗下的模特兒，平常休閒就是上健身房，經常在 IG 上曬出自己的美照。
樂天集團日相關活動資訊
當天不止宮河麻耶，可愛的樂天胖達也即將現身集團日，台灣樂天集團也準備進場禮「樂天胖達扇子（數量有限，送完為止）」提供給當天進場的球迷朋友們，邀請球迷朋友跟著樂天胖達一起體驗樂天生態圈的各種服務，一起為樂天桃猿應援。
活動當天於下午5點開放進場，場外攤位抽獎活動將會送出集團日限定球員女孩卡、樂天胖達小禮物及獨家樂天胖達玩偶等限量好禮。
此外，舞台上還會有樂天女孩與到場的球迷們進行互動遊戲，幸運粉絲還能跟女孩合照喔！還沒買票的朋友們趕緊把握時間，屆時進場共襄盛舉。