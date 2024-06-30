歐國盃／16強義大利0：2瑞士！致命關鍵致衛冕失敗　瑞士31年首勝

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此戰上半場瑞士攻勢較多，第37分鐘瑞士Remo Freuler接獲Ruben Vargas傳球，在禁區內抽射破門，瑞士1：0領先進入半場。下半場開賽27秒，瑞士憑藉一次角球攻勢，Ruben Vargas起腳射門，幫助瑞士取得2球領先。
受限於瑞士的強悍防守，義大利整場幾乎沒有好的射門機會，直到比賽第73分鐘，才出現唯一一次射正，義大利不僅防線被攻破，進攻也是完全熄火，因而種下敗因，這也是瑞士自1993年以來首度擊敗義大利。
從球隊數據來看，瑞士擊敗義大利絕對不是僥倖，無論進攻、防守全面壓制義大利，射門次數13：11、射正次數4：1、預期進球（xG）達1.3，勝過義大利的0.78，在禁區內的觸球數也以24：12佔優。
本場比賽義大利變換陣型，從3-5-2改為4-3-3，4人防線效果不彰，也成為致命關鍵。瑞士主帥Murat Yakin表示，賽前看到義大利擺出4-3-3陣型，就有贏球的十足把握，「如果義大利踢4人防線，我就知道能夠徹底摧毀他們，Dan Ndoye在中場施壓，讓Stephan El Shaarawy很少觸球機會。」
瑞士連兩屆進8強 下一戰對手可能是英格蘭
瑞士連兩屆踢晉8強後，對手將會是英格蘭對斯洛伐克的勝方，外界普遍看好英格蘭晉級8強，但自歐國盃1996年8強淘汰賽以來，英格蘭從未連續兩屆打入8強或之後階段，本屆要拚隊史第一次。