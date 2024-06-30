「換登」聲浪起！他揭民主黨拜登退選3走向　過程恐陷混亂

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華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卡瑪克（Elaine Kamarck）接受《路透社》採訪時指出，民主黨其實沒有真正的B計畫。今年民主黨內在爭取競選提名時，幾乎沒有對手，如果他同意退出或是再晚些時候出現挑戰者迫使拜登退選，過程將會是混亂的。
目前美國各州都已經結束總統初選，民主黨規定，除非拜登宣布退選，否則在即將在8月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention），拜登贏得的黨代表票仍須支持他。
目前距離全代會大約1個半月的時間，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）可以在這之前召開會議，修改相關的提名規則，換句話說，現在還有時間做出改變。
「換登」3大劇本 可能人選曝光
卡瑪克指出，民主黨未來可能有3個走向，一是拜登在提名之前自己決定退選；二則是接受其他人的挑戰；第三，在8月全代會之後宣布退出，由民主黨全國委員會挑出新人選迎戰川普。不過這些走向取決於拜登，目前為止，拜登沒有顯示退出的跡象，也沒有對手直接挑戰他。
卡瑪克也列出了「換登」潛在人選，首先現任副總統賀錦麗幾乎肯定是首選，但她的民調數字不理想。此外，加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）與伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）也都是可能替代人選，但他們都支持拜登，還幫忙擔任競選代言人，努力幫拜登連任。
卡瑪克表示，民主黨可能會出現多名重量級人物公開競爭的局面。候選人必須獲得600名大會代表的簽名才能被提名。如果沒有人獲得多數，則將會舉行「經銷會議」（Brokered Convention，即「黨代表再投票大會」）。可能需要有多輪投票使得其中一人獲得多數成為提名人。上一次民主黨出現「經銷大會」的狀況是在1952年。
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